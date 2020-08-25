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    Магуайр отстранен от игр сборной Англии

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отстранил защитника «Манчестер Юнайитед» Гарри Магуайра от ближайших игр.

    Это произошло после судебного дела в отношении футболиста – суд в Греции признал его виновным нанесении телесных повреждениях, попытке взяточничества, насилии в отношении государственных служащих и сопротивлении аресту. По словам Саутгейта, решение отцепить Магуайра от команды принято в интересах обеих сторон.

    Задержание Магуайра произошло утром 21 августа возле бара, где у него произошел конфликт с туристами из Англии. Вместе с ним были задержаны его брат Джо Магуайр и друг Кристофер Шерман.

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    Источник: BBC

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    25.08.2020 22:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18000

      DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      Гарри, плюнь на них, давай к нам в Зенит, Спартак или Ростов, там таких "бойцов" берут.

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