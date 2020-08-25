Магуайр отстранен от игр сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отстранил защитника «Манчестер Юнайитед» Гарри Магуайра от ближайших игр.

Это произошло после судебного дела в отношении футболиста – суд в Греции признал его виновным в нанесении телесных повреждений, попытке взяточничества, насилии в отношении государственных служащих и сопротивлении аресту. По словам Саутгейта, решение отцепить Магуайра от команды принято в интересах обеих сторон.

Задержание Магуайра произошло утром 21 августа возле бара, где у него произошел конфликт с туристами из Англии. Вместе с ним были задержаны его брат Джо Магуайр и друг Кристофер Шерман.