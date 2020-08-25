ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова

Атакующий полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов продолжит карьеру в ЦСКА.

«Сегодня ПФК ЦСКА и «Ростов» согласовали переход 22-летнего полузащитника из Казахстана Бактиера Зайнутдинова. Красно-синие после прохождения игроком медосмотра подписали с ним контракт до окончания сезона-2024/25. Добро пожаловать в ПФК ЦСКА!» – сообщает пресс-служба московского клуба.

В прошлом сезоне РПЛ Зайнутдинов провел 18 матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.

«Ростов» идет в таблице в зоне переходных матчей.

Обе команды выступят в Лиге Европы.