ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова

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Атакующий полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов продолжит карьеру в ЦСКА.
«Сегодня ПФК ЦСКА и «Ростов» согласовали переход 22-летнего полузащитника из Казахстана Бактиера Зайнутдинова. Красно-синие после прохождения игроком медосмотра подписали с ним контракт до окончания сезона-2024/25. Добро пожаловать в ПФК ЦСКА!» – сообщает пресс-служба московского клуба.
- В прошлом сезоне РПЛ Зайнутдинов провел 18 матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
- «Ростов» идет в таблице в зоне переходных матчей.
- Обе команды выступят в Лиге Европы.
Бактиeр Зайнутдинов пополнил состав #ЦСКА! Игрок сборной Казахстана подписал контракт с красно-синими до окончания сезона-2024/25 https://t.co/rqkElRJAko pic.twitter.com/KoWvpqWE1A— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 25, 2020