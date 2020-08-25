ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова

Атакующий полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов продолжит карьеру в ЦСКА.
«Сегодня ПФК ЦСКА и «Ростов» согласовали переход 22-летнего полузащитника из Казахстана Бактиера Зайнутдинова. Красно-синие после прохождения игроком медосмотра подписали с ним контракт до окончания сезона-2024/25. Добро пожаловать в ПФК ЦСКА!» – сообщает пресс-служба московского клуба.
- В прошлом сезоне РПЛ Зайнутдинов провел 18 матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
- «Ростов» идет в таблице в зоне переходных матчей.
- Обе команды выступят в Лиге Европы.
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Источник: Официальный сайт ЦСКА