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    ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова

    Атакующий полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов продолжит карьеру в ЦСКА.

    «Сегодня ПФК ЦСКА и «Ростов» согласовали переход 22-летнего полузащитника из Казахстана Бактиера Зайнутдинова. Красно-синие после прохождения игроком медосмотра подписали с ним контракт до окончания сезона-2024/25. Добро пожаловать в ПФК ЦСКА!» – сообщает пресс-служба московского клуба.

    • В прошлом сезоне РПЛ Зайнутдинов провел 18 матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
    • «Ростов» идет в таблице в зоне переходных матчей.
    • Обе команды выступят в Лиге Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1174

      латунный сепаратист 7 минут назад

      гастрабайтер и писабол говорил позавчера что ему хорошо в ростове .кто не хочет играть в ростове пошли они на х у й

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      Рейтинг: +126

      Dr.Metal 14 минут назад

      Ну раз пришел, добро пожаловать. Главное чтобы усилил, а не просто был

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      Рейтинг: +2174

      Semenycch 37 минут назад

      Не понятно, зачем этот казах перешел в ЦСКА, сидеть на лавке под хорватом? Или хорват все же уходит? А если останется? Все же казах регулярно играл в Ростове, что ему может совершенно не светить в ЦСКА.

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      Рейтинг: +17988

      DOCTOR PENALTY 38 минут назад

      Ждём фото с пакетами покупок из дорогих бутиков. )

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