Пустовойтова, Курочкина – арбитры полуфинала женской Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Лион»

УЕФА назначил бригаду судей на полуфинал женской Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Лионом». В ней будут россиянки.
«Анастасию Пустовойтову назначили главным арбитром полуфинала женской ЛЧ. Она обслужит игру «ПСЖ» и «Лиона». Судья на линии Екатерина Курочкина – тоже в бригаде на матч», – сообщил РФС.
- У Пустовойтовой есть опыт работы на РПЛ, но в качестве резервного судьи.
- Ранее она сама играла в футбол.
- Матч между француженками состоится 26 августа на стадионе «Реал Сосьедада» «Аноэта».
Источник: твиттер РФС