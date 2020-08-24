Пустовойтова, Курочкина – арбитры полуфинала женской Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Лион»

УЕФА назначил бригаду судей на полуфинал женской Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Лионом». В ней будут россиянки.

«Анастасию Пустовойтову назначили главным арбитром полуфинала женской ЛЧ. Она обслужит игру «ПСЖ» и «Лиона». Судья на линии Екатерина Курочкина – тоже в бригаде на матч», – сообщил РФС.