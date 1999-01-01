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    Слуцкий: «Макаров крайне эффективен в роли джокера, не хотелось бы его разменивать на что-либо другое»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий охарактеризовал роль в команде полузащитника Дениса Макарова. Также он обратил внимание на проблемы футболиста с мышцами.

    «Когда он будет готов играть больше по времени, когда у него не будет проблем с мышцами, он сразу будет играть [больше]. Пока он крайне эффективен в роли джокера, не хотелось бы разменивать его на что-либо другое», – сказал Слуцкий.

    • Макарова купили зимой у клуба ФНЛ «Нефтехимик».
    • Игрок во всех четырех матчах сезона РПЛ вышел на замену, забил два гола.
    • «Рубин» в таблице только засчет дополнительных показателей не идет в зоне переходных матчей.

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    Источник: ютуб-канал «Рубина»

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