Слуцкий: «Макаров крайне эффективен в роли джокера, не хотелось бы его разменивать на что-либо другое»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий охарактеризовал роль в команде полузащитника Дениса Макарова. Также он обратил внимание на проблемы футболиста с мышцами.

«Когда он будет готов играть больше по времени, когда у него не будет проблем с мышцами, он сразу будет играть [больше]. Пока он крайне эффективен в роли джокера, не хотелось бы разменивать его на что-либо другое», – сказал Слуцкий.