Слуцкий: «Макаров крайне эффективен в роли джокера, не хотелось бы его разменивать на что-либо другое»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий охарактеризовал роль в команде полузащитника Дениса Макарова. Также он обратил внимание на проблемы футболиста с мышцами.
«Когда он будет готов играть больше по времени, когда у него не будет проблем с мышцами, он сразу будет играть [больше]. Пока он крайне эффективен в роли джокера, не хотелось бы разменивать его на что-либо другое», – сказал Слуцкий.
- Макарова купили зимой у клуба ФНЛ «Нефтехимик».
- Игрок во всех четырех матчах сезона РПЛ вышел на замену, забил два гола.
- «Рубин» в таблице только засчет дополнительных показателей не идет в зоне переходных матчей.
Источник: ютуб-канал «Рубина»