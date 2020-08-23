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    Паредес и Мбаппе – в старте «ПСЖ» на финал Лиги чемпионов, у «Баварии» выйдут Боатенг и Коман

    Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Баварии» на финальный матч Лиги чемпионов.

    «ПСЖ»: Навас, Силва, Кимпембе, Маркиньос, Бернат, Керер, Паредес, Эррера, Ди Мария, Мбаппе, Неймар.

    Запасные: Рико, Булка, Верратти, Шупо-Мотинг, Икарди, Сарабия, Курзава, Диалло, Дракслер, Баккер, Гейе, Дагба.

    «Бавария»: Нойер, Боатенг, Дэвис, Алаба, Киммих, Алькантара, Горецка, Гнабри, Коман, Мюллер, Левандовски.

    Запасные: Ульрайх, Хофманн, Одриосола, Зюле, Павар, Хави Мартинес, Коутиньо, Кюизанс, Перишич, Эрнандес, Толиссо, Зиркзее.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    23.08.2020 21:10
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9377

      Skull_Boy 2 часа назад

      Ох и зря он Рико в запасе оставил, как бы не сыграло это в злую шутку и пусть будет огненная игра, а не как в прошлом сезоне тошнота от Ливерпуля и Шпор, вперед Бавария - MiaSanMia

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      Рейтинг: +2142

      Semenycch 2 часа назад

      Мне игра Баварии представляется более интересной.

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      Рейтинг: +1540

      волчарик > Semenycch 2 часа назад

      Да и функционально подошли отлично.

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      Рейтинг: +23971

      oyabun 2 часа назад

      Ждем красивой игры и пусть победит сильнейший!

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      Рейтинг: +17962

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Кто как, я уже с пивом у телека.

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