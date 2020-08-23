Паредес и Мбаппе – в старте «ПСЖ» на финал Лиги чемпионов, у «Баварии» выйдут Боатенг и Коман

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Баварии» на финальный матч Лиги чемпионов.
«ПСЖ»: Навас, Силва, Кимпембе, Маркиньос, Бернат, Керер, Паредес, Эррера, Ди Мария, Мбаппе, Неймар.
Запасные: Рико, Булка, Верратти, Шупо-Мотинг, Икарди, Сарабия, Курзава, Диалло, Дракслер, Баккер, Гейе, Дагба.
«Бавария»: Нойер, Боатенг, Дэвис, Алаба, Киммих, Алькантара, Горецка, Гнабри, Коман, Мюллер, Левандовски.
Запасные: Ульрайх, Хофманн, Одриосола, Зюле, Павар, Хави Мартинес, Коутиньо, Кюизанс, Перишич, Эрнандес, Толиссо, Зиркзее.
- Матч пройдет на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Начало – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Бомбардир»