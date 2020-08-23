Лига чемпионов. «ПСЖ» и «Бавария» сыграют в финале. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию

В главном матче Лиги чемпионов встретятся «ПСЖ» и «Бавария». «Бомбардир» в 22:00 по Москве начнет прямую текстовую трансляцию встречи на лиссабонском «Да Луж».

Для «ПСЖ» это дебютный финал главного еврокубка. Баварцы последний раз брали трофей в 2013 году.