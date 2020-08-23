Лига чемпионов. «ПСЖ» и «Бавария» сыграют в финале. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию

В главном матче Лиги чемпионов встретятся «ПСЖ» и «Бавария». «Бомбардир» в 22:00 по Москве начнет прямую текстовую трансляцию встречи на лиссабонском «Да Луж».
Для «ПСЖ» это дебютный финал главного еврокубка. Баварцы последний раз брали трофей в 2013 году.
- Последний раз команды встречались в официальных играх в группе Лиги чемпионов в 2017 году – обменялись домашними победами.
- Обе команды – чемпионы своих стран.
- Стоимость состава «ПСЖ» – 801 миллион евро, «Баварии» – 928 миллионов.
Источник: Бомбардир.ру