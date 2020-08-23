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    Лига чемпионов. «ПСЖ» и «Бавария» сыграют в финале. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию

    В главном матче Лиги чемпионов встретятся «ПСЖ» и «Бавария». «Бомбардир» в 22:00 по Москве начнет прямую текстовую трансляцию встречи на лиссабонском «Да Луж».

    Для «ПСЖ» это дебютный финал главного еврокубка. Баварцы последний раз брали трофей в 2013 году.

    • Последний раз команды встречались в официальных играх в группе Лиги чемпионов в 2017 году – обменялись домашними победами.
    • Обе команды – чемпионы своих стран.
    • Стоимость состава «ПСЖ» – 801 миллион евро, «Баварии» – 928 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2020 21:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 23 августа 2020, 17:22

      Баварцы конечно - машина! И машина практически без изъянов, в прочем как и весь немецкий автопром.. Но машины иногда дают сбой, только по этому ставлю сегодня на ПСЖ...

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 23 августа 2020, 16:28

      Победы Баварии! Немцы в этом году заслужили взять ЛЧ, как никто другой. Viel Glück, Bayern!

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