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    Мбаппе – о дне финала Лиги чемпионов: «Все обычно. Делаю пробежку, смотрю фильмы, звоню друзьям»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что день финала Лиги чемпионов для него не отличается от обычного. Матч против «Баварии» начнется в 22:00 по Москве.

    «Не думаю, что я лучший пример, я не делаю ничего особенного. Я делаю пробежку, смотрю фильмы, звоню друзьям, так что это обычный день. Таковым он будет до 19:30, затем начну готовиться к игре», – цитирует игрока УЕФА.

    • «ПСЖ» никогда не играл в финале Лиги чемпионов.
    • Обе команды – чемпионы своих стран.
    • Мбаппе – самый дорогой игрок мира (180 миллионов евро).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1661

      Puddle 1 час назад

      я сначала долго думал, что за "дно финала"

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      Рейтинг: +303

      Хейтер Аларм > Puddle 1 час назад

      Ути-пути, какой милый пудель! А можно погладить?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Maga Ingush 1 час назад

      А неймар? (220 млн евро вроде)

      0
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