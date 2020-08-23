Мбаппе – о дне финала Лиги чемпионов: «Все обычно. Делаю пробежку, смотрю фильмы, звоню друзьям»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что день финала Лиги чемпионов для него не отличается от обычного. Матч против «Баварии» начнется в 22:00 по Москве.

«Не думаю, что я лучший пример, я не делаю ничего особенного. Я делаю пробежку, смотрю фильмы, звоню друзьям, так что это обычный день. Таковым он будет до 19:30, затем начну готовиться к игре», – цитирует игрока УЕФА.