Мбаппе – о дне финала Лиги чемпионов: «Все обычно. Делаю пробежку, смотрю фильмы, звоню друзьям»

я сначала долго думал, что за "дно финала"
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что день финала Лиги чемпионов для него не отличается от обычного. Матч против «Баварии» начнется в 22:00 по Москве.
«Не думаю, что я лучший пример, я не делаю ничего особенного. Я делаю пробежку, смотрю фильмы, звоню друзьям, так что это обычный день. Таковым он будет до 19:30, затем начну готовиться к игре», – цитирует игрока УЕФА.
- «ПСЖ» никогда не играл в финале Лиги чемпионов.
- Обе команды – чемпионы своих стран.
- Мбаппе – самый дорогой игрок мира (180 миллионов евро).