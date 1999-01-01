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    Нобоа впервые за 13 лет в РПЛ забил в трех матчах подряд

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отличился в первых трех турах РПЛ подряд. Никогда ранее он в рамках турнира не забивал в трех встречах подряд. Нобоа выступает в лиге с 2007 года (в 2015 году уезжал в греческий ПАОК).

    «Предыдущий результативный старт он выдал в составе «Рубина» – в 2011-м забил по мячу в двух первых турах. Нобоа – пока единственный игрок, отличавшийся в каждом матче нового сезона, и он возглавляет бомбардирскую гонку вместе с бывшим одноклубником по «Ростову» и «Зениту» Сердаром Азмуном», – написала РПЛ.

    • 35-летний Нобоа трижды выигрывал чемпионат России.
    • В Сочи он выступает с прошлого года.
    • Следующий соперник сочинцев – «Ротор» (22 августа).

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    Источник: РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102

      Dr.Metal 4 минуты назад

      больше и забивать то некому ) Ни Заболотному же ))

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