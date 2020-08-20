Нобоа впервые за 13 лет в РПЛ забил в трех матчах подряд

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отличился в первых трех турах РПЛ подряд. Никогда ранее он в рамках турнира не забивал в трех встречах подряд. Нобоа выступает в лиге с 2007 года (в 2015 году уезжал в греческий ПАОК).

«Предыдущий результативный старт он выдал в составе «Рубина» – в 2011-м забил по мячу в двух первых турах. Нобоа – пока единственный игрок, отличавшийся в каждом матче нового сезона, и он возглавляет бомбардирскую гонку вместе с бывшим одноклубником по «Ростову» и «Зениту» Сердаром Азмуном», – написала РПЛ.