Ди Мария, Неймар, Гнабри и Левандовски – претенденты на звание лучшего игрока 1/2 финала ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока полуфинальной стадии Лиги чемпионов.
В число претендентов вошли Анхель Ди Мария и Неймар из «ПСЖ», а также Серж Гнабри и Роберт Левандовски из «Баварии».
- Ди Мария забил мяч и сделал два голевых паса в матче с «РБ Лейпциг».
- Неймар отдал результативную передачу в той же игре.
- Гнабри оформил дубль в поединке с «Лионом».
- Левандовски в той же встрече отличился голом и ассистом.
Источник: Официальный сайт УЕФА
Буду топить за немцев, но чую что ПСЖ может выдать на гора суперигру....