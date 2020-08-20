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  • Ди Мария, Неймар, Гнабри и Левандовски – претенденты на звание лучшего игрока 1/2 финала ЛЧ

Ди Мария, Неймар, Гнабри и Левандовски – претенденты на звание лучшего игрока 1/2 финала ЛЧ

20 августа 2020, 08:40
7

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

В число претендентов вошли Анхель Ди Мария и Неймар из «ПСЖ», а также Серж Гнабри и Роберт Левандовски из «Баварии».

  • Ди Мария забил мяч и сделал два голевых паса в матче с «РБ Лейпциг».
  • Неймар отдал результативную передачу в той же игре.
  • Гнабри оформил дубль в поединке с «Лионом».
  • Левандовски в той же встрече отличился голом и ассистом.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов ПСЖ Бавария Ди Мария Анхель Левандовски Роберт Неймар Гнабри Серж
Комментарии (7)
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Masteralex
1597905694
Ди Мария скорее всего, он не так часто забивает, но всегда очень полезен на поле, а тут прям все голевые действия с его участием
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cevin cigan
1597909272
Ди Мария провёл блестящий матч! Мало того,что он намутил все три гола ПСЖ,так ещё и в защите впахивал!
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Jurabay
1597912014
Димария
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BlackMurderDeco
1597912377
Левандовски
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portero
1597918301
Пофиг ...это будет слабое утешение, главное победа в финале.
Буду топить за немцев, но чую что ПСЖ может выдать на гора суперигру....
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dinar7777dinar
1597924026
однозначно не джуба ! а так ди мария без вариантов.
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zigbert
1597991706
Ди Мария и Гнабри. Трудно даже кого то выделить. Посмотрим кто из них отличится в финале.
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