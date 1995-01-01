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    Малком – о РПЛ: «Лига лучше многих других – есть конкуренция, нет легких матчей»

    Полузащитник «Зенита» Малком оценил уровень РПЛ и не исключил возможность выступления за сборную России.

    – Вы в марте сказали, что можете сыграть за сборную России, если не будут вызывать в сборную Бразилии. Вы для себя определили конкретный дедлайн на эту тему? К примеру, если завтра вам предложат гражданство РФ, согласитесь?

    – Мне нужно будет хорошо об этом подумать, обсудить со своей семьей. Знаю, что так сделал Марио Фернандес.

    – Вы учите русский язык. На каком уровне его сейчас понимаете?

    – Пока совсем чуть-чуть, знаю только некоторые слова. Выручает то, что я немного говорю по-английски, могу обсудить что-то с Караваевым, Дзюбой, Азмуном.

    – Вы варитесь в котле нашей Премьер-лиги уже год. Как считаете, уровень чемпионата России соответствует месту в рейтинге УЕФА – седьмому?

    – Думаю, РПЛ лучше многих других, в ней много конкуренции, каждая команда хочет победить. На мой взгляд, она могла бы быть и выше в этом рейтинге.

    – В России критикуют лигу за то, что много оборонительных команд, часто встречи незрелищные. Согласны?

    – Совсем нет. Повторюсь, здесь нет легких матчей, никто не хочет проигрывать и каждый бьется за победу.

    • Малком стал игроком «Зенита» летом 2019-го.
    • Ранее он выступал в составе «Барселоны».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6292

      Сильвербой 44 минуты назад

      Газпром, добавьте парню зарплату, видите как распинается!?

      0
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      Рейтинг: +1110

      Джой 2 часа назад

      - В России критикуют лигу за то, что много договорных матчей, часто команды сливают матчи. Согласны?

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