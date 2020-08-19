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  • Малком – о РПЛ: «Лига лучше многих других – есть конкуренция, нет легких матчей»

Малком – о РПЛ: «Лига лучше многих других – есть конкуренция, нет легких матчей»

19 августа 2020, 12:13
2

Полузащитник «Зенита» Малком оценил уровень РПЛ и не исключил возможность выступления за сборную России.

– Вы в марте сказали, что можете сыграть за сборную России, если не будут вызывать в сборную Бразилии. Вы для себя определили конкретный дедлайн на эту тему? К примеру, если завтра вам предложат гражданство РФ, согласитесь?

– Мне нужно будет хорошо об этом подумать, обсудить со своей семьей. Знаю, что так сделал Марио Фернандес.

– Вы учите русский язык. На каком уровне его сейчас понимаете?

– Пока совсем чуть-чуть, знаю только некоторые слова. Выручает то, что я немного говорю по-английски, могу обсудить что-то с Караваевым, Дзюбой, Азмуном.

– Вы варитесь в котле нашей Премьер-лиги уже год. Как считаете, уровень чемпионата России соответствует месту в рейтинге УЕФА – седьмому?

– Думаю, РПЛ лучше многих других, в ней много конкуренции, каждая команда хочет победить. На мой взгляд, она могла бы быть и выше в этом рейтинге.

– В России критикуют лигу за то, что много оборонительных команд, часто встречи незрелищные. Согласны?

– Совсем нет. Повторюсь, здесь нет легких матчей, никто не хочет проигрывать и каждый бьется за победу.

  • Малком стал игроком «Зенита» летом 2019-го.
  • Ранее он выступал в составе «Барселоны».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (2)
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Джой
1597829624
- В России критикуют лигу за то, что много договорных матчей, часто команды сливают матчи. Согласны?
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Сильвербой
1597835483
Газпром, добавьте парню зарплату, видите как распинается!?
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