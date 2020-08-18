Главные новости дня. Лига наций-2020/21 под угрозой отмены, Алексей Миранчук согласился перейти в «Аталанту»

Кутепов может перейти в «Краснодар» или «Химки».

ЦСКА хочет арендовать форварда «Спортинга» Браша.

Takvim: «Локомотив» согласовал аренду Смолова в «Фенербахче».

Журналист Лонго: Миранчук согласился перейти в «Аталанту». «Локомотив» просит 20 миллионов.

Ловрен: «Салах рано или поздно устанет и придет в «Зенит».

Экс-голкипер «Манчестер Сити» Харт стал игроком «Тоттенхэма».

«Спартак» предложил назвать новые улицы возле «Открытие Арены» в честь легенд клуба.

Ещенко – о фото Урунова с брендовыми вещами: «Остон осознал, что не с того начал в «Спартаке». Сначала надо показать класс на поле».

Завтра Лигу наций-2020/21 могут отменить. Такое решение лоббируют клубы топ-5 лиг Европы.

Бартомеу подтвердил назначение Кумана на пост главного тренера «Барселоны».