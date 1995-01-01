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    ЦСКА хочет арендовать форварда «Спортинга» Браша

    ЦСКА заинтересован в переходе нападающего «Спортинга» Диого Браша.

    Московский клуб уже сделал запрос в Португалию.

    «Спортинг» готов отпустить игрока в Россию на правах аренды с опцией дальнейшего выкупа.

    • В прошедшем сезоне Браш сыграл в 29 матчах в молодежном первенстве Португалии, не забив ни одного гола и сделав одну результативную передачу.
    • Браш выступал за все юношеские сборные Португалии, начиная с 15 лет.
    • Контракт игрока со «Спортингом» действует до лета 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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