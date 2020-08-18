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ЦСКА хочет арендовать форварда «Спортинга» Браша

18 августа 2020, 10:16
1

ЦСКА заинтересован в переходе нападающего «Спортинга» Диого Браша.

Московский клуб уже сделал запрос в Португалию.

«Спортинг» готов отпустить игрока в Россию на правах аренды с опцией дальнейшего выкупа.

  • В прошедшем сезоне Браш сыграл в 29 матчах в молодежном первенстве Португалии, не забив ни одного гола и сделав одну результативную передачу.
  • Браш выступал за все юношеские сборные Португалии, начиная с 15 лет.
  • Контракт игрока со «Спортингом» действует до лета 2022 года.

Источник: Metaratings
Португалия. Примейра ЦСКА Спортинг
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Ухх, ноль мячей в молодежном первенстве Португалии - голеадор
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