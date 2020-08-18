ЦСКА хочет арендовать форварда «Спортинга» Браша

ЦСКА заинтересован в переходе нападающего «Спортинга» Диого Браша.
Московский клуб уже сделал запрос в Португалию.
«Спортинг» готов отпустить игрока в Россию на правах аренды с опцией дальнейшего выкупа.
- В прошедшем сезоне Браш сыграл в 29 матчах в молодежном первенстве Португалии, не забив ни одного гола и сделав одну результативную передачу.
- Браш выступал за все юношеские сборные Португалии, начиная с 15 лет.
- Контракт игрока со «Спортингом» действует до лета 2022 года.
Источник: Metaratings