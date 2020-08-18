«Спартак» предложил назвать новые улицы возле «Открытие Арены» в честь легенд клуба

«Спартак» предложил назвать проектируемые улицы, которые появятся или уже появились возле «Открытие Арены» в Тушино, именами легенд клуба, сообщает «Р-Спорт».

Владелец «Спартака» Леонид Федун направил письмо на имя председателя городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц Москвы Натальи Сергуниной. Согласно тексту обращения, «Спартак» предлагает одну из улиц назвать в честь основателей клуба братьев Старостиных, а другие проектируемые улицы – именами Игоря Нетто, Галимзяна Хусаинова, Анатолия Крутикова, Алексея Парамонова, Владислава Жмелькова, Анатолия Исаева, Анатолия Ильина, Федора Черенкова, Бориса Татушина, Николая Тищенко, Михаила Огонькова, Сергея Сальникова, Анатолия Масленкина и Ильи Цымбаларя.