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  • «Спартак» предложил назвать новые улицы возле «Открытие Арены» в честь легенд клуба

«Спартак» предложил назвать новые улицы возле «Открытие Арены» в честь легенд клуба

18 августа 2020, 16:48
49

«Спартак» предложил назвать проектируемые улицы, которые появятся или уже появились возле «Открытие Арены» в Тушино, именами легенд клуба, сообщает «Р-Спорт».

Владелец «Спартака» Леонид Федун направил письмо на имя председателя городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц Москвы Натальи Сергуниной. Согласно тексту обращения, «Спартак» предлагает одну из улиц назвать в честь основателей клуба братьев Старостиных, а другие проектируемые улицы – именами Игоря Нетто, Галимзяна Хусаинова, Анатолия Крутикова, Алексея Парамонова, Владислава Жмелькова, Анатолия Исаева, Анатолия Ильина, Федора Черенкова, Бориса Татушина, Николая Тищенко, Михаила Огонькова, Сергея Сальникова, Анатолия Масленкина и Ильи Цымбаларя.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (49)
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кто там
1597758964
А с какого буя?) Называть улицы в честь людей которые значимы для страны - ок. А это по сути кто? лЕГЕНДЫ СПАРТАКА, НЕ более.
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DOCTOR PENALTY
1597759560
Лично мне было бы приятно жить на улице Братьев Старостиных в городе на реке Тушино, жаль, что квартиры там запредельно дорогие, застройщик нереально жадный, ****.
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the teacher
1597761118
Старостины, Нетто, Черенков..... но Цымбаларь? Он тоже легенда? Остальных вообще не знаю.
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ilichkadr
1597761487
Идея очень хорошая, надо поддержать!!!.
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NewLife
1597761961
Надо бы Маслаченко добавить.
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vladimir-7
1597762106
Улицы Москвы называть именами футболистов нельзя, вот на самом стадионе сколько угодно и не забудьте при входе на стадион указать, тупик Л.Федуна и памятник при жизни ему поставить-огромная свинья и на ней сидит Л.А.Федун.
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Из Твери Леха
1597765728
Категорически против!
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kazak161
1597766701
Ну с улицами понятно, я хочу спросить бомбардир? Какого хрена вы мне чемпионат Белоруссии навязывайте?
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kazak161
1597768480
На счет Белоруссии!? Я с батькой Лукошенко и с Володей Путиным!минусувать будут предатели Белоруссии и России!
Ответить
kazak161
1597769124
ЛЮБО!!!ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!!!!!!!!!!!!Сейчас набросятся на меня ленивые и пузатые твари! А я буду говорить Путин наш президент!
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