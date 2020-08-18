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    «Спартак» предложил назвать новые улицы возле «Открытие Арены» в честь легенд клуба

    «Спартак» предложил назвать проектируемые улицы, которые появятся или уже появились возле «Открытие Арены» в Тушино, именами легенд клуба, сообщает «Р-Спорт».

    Владелец «Спартака» Леонид Федун направил письмо на имя председателя городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц Москвы Натальи Сергуниной. Согласно тексту обращения, «Спартак» предлагает одну из улиц назвать в честь основателей клуба братьев Старостиных, а другие проектируемые улицы – именами Игоря Нетто, Галимзяна Хусаинова, Анатолия Крутикова, Алексея Парамонова, Владислава Жмелькова, Анатолия Исаева, Анатолия Ильина, Федора Черенкова, Бориса Татушина, Николая Тищенко, Михаила Огонькова, Сергея Сальникова, Анатолия Масленкина и Ильи Цымбаларя.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии15
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      Рейтинг: +22

      Гека 9 минут назад

      Казарцева втиснете в список как-нибудь

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      Рейтинг: -174

      Синитсосит 11 минут назад

      Ну я там пониманию имениЯшина около динамо, или НЕтто или Черенкова например у спартака, максимум одну улицу и то небольшую, но куда столько, реально футболистов сравнивают с Пушкиныи и лениным? вы там чё у бората бухали?

      -1
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      Рейтинг: +7184

      alarm 14 минут назад

      я тут был, про дезеува писал)

      1
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      Рейтинг: +12384

      vladimir-7 16 минут назад

      Улицы Москвы называть именами футболистов нельзя, вот на самом стадионе сколько угодно и не забудьте при входе на стадион указать,
      тупик Л.Федуна и памятник при жизни ему поставить-огромная свинья
      и на ней сидит Л.А.Федун.

      2
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      Рейтинг: +2476

      NewLife 19 минут назад

      Надо бы Маслаченко добавить.

      1
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      Рейтинг: +8161

      ilichkadr 26 минут назад

      Идея очень хорошая, надо поддержать!!!.

      1
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      Рейтинг: +59

      the teacher 33 минуты назад

      Старостины, Нетто, Черенков..... но Цымбаларь? Он тоже легенда? Остальных вообще не знаю.

      3
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      Рейтинг: +17863

      DOCTOR PENALTY 59 минут назад

      Лично мне было бы приятно жить на улице Братьев Старостиных в городе на реке Тушино, жаль, что квартиры там запредельно дорогие, застройщик нереально жадный, ****.

      2
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      Рейтинг: +6077

      Борат 1 час назад

      не вижу улиц имени джона терри, артёма дзюбы, вовы быстрова, сани кокорина, ромы широкова, мукунки, робсона и анандзы с дезувом !
      гыгыггы

      4
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      Рейтинг: +16

      Отчим_Бората > Борат 52 минуты назад

      .... Боря, нам с мамкой очень стыдно за твои вчерашние ананидзы на Дзюбу....

      0
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      Рейтинг: +16

      Отчим_Бората > Борат 50 минут назад

      .... Не видит он... Не зря говорят, что чрезмерное увлечение ананидзой портит зрение.... Выпорю тебя вечером

      1
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      Рейтинг: +2954

      Cleaner 1 час назад

      А эти "ЛЕГЕНДЫ" заслужили, чтобы их именами называли улицы? Попинал мяч лет десять и твоим именем назвали улицу! В Спартаке совсем СДУРЕЛИ???

      7
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      Рейтинг: +2289

      rash1959 > Cleaner 13 минут назад

      Для тебя удобней кадыркины проезды и )(уйловские проспекты???

      0
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      Рейтинг: +2169

      Ганнибал Лектор > Cleaner 9 минут назад

      нуу... я хоть и не симпатизирую мясу, но насчет "заслужили" и "сдурели" все относительно. Вот, например, одна из центральных улиц Екатеринбурга носит имя немецкого еврея карла либкнехта. Я хоть и неплохо знаком как с историей родного города, так и с историей России в целом, но не понимаю, какое отношение этот гражданин имеет к уральской столице?
      И таких примеров масса: сакко и ванцетти, малышев, хохряков, шаумян, шейнкман и т.п. Кроме коммунистической гадости эти граждане ничего не сделали.
      А братья Старостины или Игорь Нетто - это же не только Спартак, это действительно достойные люди своего времени. И вклад внесли немалый. Хотя бы в отечественный футбол. Так что я - за, но без фанатизма. 2-3 фамилии

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