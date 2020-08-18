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Takvim: «Локомотив» согласовал аренду Смолова в «Фенербахче»

18 августа 2020, 12:19
29

Форвард «Локомотива» Федор Смолов близок к переходу в «Фенербахче».

Турецкий клуб согласовал годовую аренду с правом выкупа за 4 миллиона евро.

В Турции Смолов получит 1,5 миллиона евро.

«Фенербахче» рассматривает Смолова в качестве замены форварду Ведату Мурики.

О переходе Смолова объявят после продажи Мурики в «Лацио» за 19 миллионов евро.

  • Смолов последние полгода провед в «Сельте» на правах аренды.
  • В Испании он забил два гола за 14 матчей Примеры.

Источник: Takvim

Ежедневная турецкая газета, основанная в 1994 году. Тираж превышает 100 тысяч экземпляров.

Россия. Премьер-лига Фенербахче Локомотив Смолов Федор Мурики Ведат
Комментарии (29)
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Korsar_03
1597742681
Что они там курят?
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absent32
1597743383
евро.ллиона - что за новая валюта?)))
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Паровоз 88
1597743438
Просто нет слов! Разваливают клуб как могут! Кикнадзе - собака
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diadushka
1597743596
скатился до уровня вонючей бахчи..............
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Рубинище
1597744343
А с кем играть ЛЧ.
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zra78
1597744362
Очередной гвоздь в крышку гроба...... тварькикнадзе.........
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PAREVG.
1597744499
Нападающих нет, но Смолова, отдают в аренду, хотят купить Камано, который судя по статистике хуже деревянного Эдера, и при том расторгают контракт с забивным Фарфаном... Похоже, грызун решил угробить Локо.
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DOCTOR PENALTY
1597746381
Коллекция наколок переезжает на бахчу удивлять своей красотой арбузы.
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99-й
1597747126
Не уж то Федя настока сдулся? А через год Фенер не выкупит и дальше куда? В 2-ой дивизион с правом выкупа за мешок картошки?
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derrik2000
1597748604
Галицкий, наложив вето на его переход в Спартак из Краснодара, сгубил эмоционально Смолова. Что-то большое, видать, они с Федуном не поделили, а не только Ивана Репяха. Жаль Смолова. В Спартаке мог и, главное, САМ ХОТЕЛ стать ИГРОКОМ, поскольку эмоциональная составляющая очень важна. Тем более для него, как нападающего. А так... аренды, аренды, аренды...
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