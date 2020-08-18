Takvim: «Локомотив» согласовал аренду Смолова в «Фенербахче»

Форвард «Локомотива» Федор Смолов близок к переходу в «Фенербахче».
Турецкий клуб согласовал годовую аренду с правом выкупа за 4 миллиона евро.
В Турции Смолов получит 1,5 миллиона евро.
«Фенербахче» рассматривает Смолова в качестве замены форварду Ведату Мурики.
О переходе Смолова объявят после продажи Мурики в «Лацио» за 19 миллионов евро.
- Смолов последние полгода провед в «Сельте» на правах аренды.
- В Испании он забил два гола за 14 матчей Примеры.
Источник: Takvim
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