Takvim: «Локомотив» согласовал аренду Смолова в «Фенербахче»

Форвард «Локомотива» Федор Смолов близок к переходу в «Фенербахче».

Турецкий клуб согласовал годовую аренду с правом выкупа за 4 миллиона евро.

В Турции Смолов получит 1,5 миллиона евро.

«Фенербахче» рассматривает Смолова в качестве замены форварду Ведату Мурики.

О переходе Смолова объявят после продажи Мурики в «Лацио» за 19 миллионов евро.