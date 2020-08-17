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    Takvim: «Локомотив» согласовал аренду Смолова в «Фенербахче»

    Форвард «Локомотива» Федор Смолов близок к переходу «Фенербахче».

    Турецкий клуб согласовал годовую аренду с правом выкупа за четыре миллиона евро.ллиона.

    В Турции Смолов получит 1,5 миллиона евро.

    «Фенербахче» рассматривает Смолова в качестве замены форварду Ведату Мурики.

    О переходе Смолова объявят после продажи Мурики в «Лацио» за 19 миллионов евро.

    • Смолов последние полгода провед в «Сельте» на правах аренды.
    • В Испании он забил два гола за 14 матчей Примеры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Takvim

    Ежедневная турецкая газета, основанная в 1994 году. Тираж превышает 100 тысяч экземпляров.

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1719

      diadushka 2 минуты назад

      скатился до уровня вонючей бахчи..............

      0
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      Рейтинг: +43

      Паровоз 88 5 минут назад

      Просто нет слов! Разваливают клуб как могут! Кикнадзе - собака

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2441

      absent32 6 минут назад

      евро.ллиона - что за новая валюта?)))

      0
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      Рейтинг: +65

      FCLM_FCRM 18 минут назад

      Что они там курят?

      2
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      Рейтинг: +1350

      acor94 22 минуты назад

      А кто цн?

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      Рейтинг: +4577

      vladik12 > acor94 21 минуту назад

      Камано, Эдер.

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