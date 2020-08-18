Ловрен: «Салах рано или поздно устанет и придет в «Зенит»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о дружбе с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

«Конечно, скучаю по нему. Он мой хороший друг. Мы постоянно на связи. Надеюсь, навечно.

Как началась дружба? Ничего особенного. Все началось естественно. Мы хорошо общались в первые его дни в Ливерпуле. Затем был наш первый кофе. Да, именно все так и началось — с кофе! «Пойдем, выпьем кофе», «Давай встретимся перед выездным матчем, поедем в аэропорт вместе». Все начиналось так. Очень просто, но честно. Считаю, что в дружбе всегда нужно быть честным.

Есть ли шанс, что привезу его в Петербург? Сначала я попытаюсь вывезти его в Хорватию. Сначала в Хорватию, а уже потом в Петербург. В «Зенит»? Думаю, что он все еще очень молод. У него только начался его лучший возраст. Ему 28, хотя он и выглядит на 36. Он в отличной физической форме. Но через пару лет — почему бы и нет! Он рано или поздно устанет и приедет сюда. Думаю, что это случится скоро», — сказал Ловрен.