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Ловрен: «Салах рано или поздно устанет и придет в «Зенит»

18 августа 2020, 13:10
40

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о дружбе с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

«Конечно, скучаю по нему. Он мой хороший друг. Мы постоянно на связи. Надеюсь, навечно.

Как началась дружба? Ничего особенного. Все началось естественно. Мы хорошо общались в первые его дни в Ливерпуле. Затем был наш первый кофе. Да, именно все так и началось — с кофе! «Пойдем, выпьем кофе», «Давай встретимся перед выездным матчем, поедем в аэропорт вместе». Все начиналось так. Очень просто, но честно. Считаю, что в дружбе всегда нужно быть честным.

Есть ли шанс, что привезу его в Петербург? Сначала я попытаюсь вывезти его в Хорватию. Сначала в Хорватию, а уже потом в Петербург. В «Зенит»? Думаю, что он все еще очень молод. У него только начался его лучший возраст. Ему 28, хотя он и выглядит на 36. Он в отличной физической форме. Но через пару лет — почему бы и нет! Он рано или поздно устанет и приедет сюда. Думаю, что это случится скоро», — сказал Ловрен.

  • Ловрен выступал за «Ливерпуль» с 2014 года.
  • В составе английского клуба он выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Англии.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Ливерпуль Ловрен Деян Салах Мохамед
Комментарии (40)
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rash1959
1597746002
Всего неделю в газпрёме , а уже унюхался как за целый год.
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portero
1597746419
прикольно оценил нашу РПЛ , уровень пенсионеров... здесь можно играть и отдыхать , одновременно.....
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"supermax"
1597747103
в зенит? слишком молод...ахаха...подъйоб засчитан))
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derrik2000
1597747242
"Ему 28, хотя он и выглядит на 36. Он в отличной физической форме. Но через пару лет — почему бы и нет! Он рано или поздно устанет и приедет сюда. Думаю, что это случится скоро», — сказал Ловрен." Раскрыл АГРАМАДНЕЙШУЮ ТАЙНУ Зенита! Когда ИГРАТЬ кто-то УСТАЁТ, то его тут же Зенит забирает. ))) Прямо отстойник какой-то, а не Зенит. Теперь понятно, почему ТРЕНЕРА не берут, а Семак рулит: футбольных пенсионеров хоть кто ИГРАТЬ НА УРОВНЕ не заставит. А медальку чемпиона России (чё? - экзотика!) кто-то захочет в свою коллекцию. ))
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Томик
1597747899
Завтра напишут, что он не то имел в виду. А "Зенит" - великий клуб. Просто перевести точный смысл его слов могут не только лишь все.
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dinar7777dinar
1597747937
что ловрен уже сбухался в пид ере ? или грибов местных пожрал !! ну если салах и приедет в питер то только поржать над позорищем российского футбола под названием ЖЕНИТ ! помойка !
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diadushka
1597749257
Салаху 28 лет, а когда его спишут в тираж, пройдет еще 5-6 лет. Тенденция убытков газпрома такова, что к тому моменту компания может уже быть разорена, и как следствие, зенит продолжит свое доблестное выступление в ФНЛ))) Очень сомнительны слова Ловрена)
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NewLife
1597749373
Покажите ему видео из раздевалки, и он не только не приедет в голубую устрицу, но и Ловрена утащит от греха по-дальше.
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Мост
1597752041
Салах в зенит, Месси в локо, а Фалькао к нам не поедет...
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Синитсосит
1597762150
лет так в 60, как хромой абелардо, аахаха, позор питорскому клубу
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