Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Ловрен: «Салах рано или поздно устанет и придет в «Зенит»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о дружбе с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

    «Конечно, скучаю по нему. Он мой хороший друг. Мы постоянно на связи. Надеюсь, навечно.

    Как началась дружба? Ничего особенного. Все началось естественно. Мы хорошо общались в первые его дни в Ливерпуле. Затем был наш первый кофе. Да, именно все так и началось — с кофе! «Пойдем, выпьем кофе», «Давай встретимся перед выездным матчем, поедем в аэропорт вместе». Все начиналось так. Очень просто, но честно. Считаю, что в дружбе всегда нужно быть честным.

    Есть ли шанс, что привезу его в Петербург? Сначала я попытаюсь вывезти его в Хорватию. Сначала в Хорватию, а уже потом в Петербург. В «Зенит»? Думаю, что он все еще очень молод. У него только начался его лучший возраст. Ему 28, хотя он и выглядит на 36. Он в отличной физической форме. Но через пару лет — почему бы и нет! Он рано или поздно устанет и приедет сюда. Думаю, что это случится скоро», — сказал Ловрен.

    • Ловрен выступал за «Ливерпуль» с 2014 года.
    • В составе английского клуба он выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Англии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:10
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7633

      paracetamol 6 минут назад

      Нахр нам уставший Салах?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1724

      diadushka > paracetamol 2 минуты назад

      а для не уставшего Салаха нах.... вы ему?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      Мост 32 минуты назад

      Салах в зенит, Месси в локо, а Фалькао к нам не поедет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1999

      ziborock 43 минуты назад

      Зенит - пенсионный фонд!)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1986

      Semenycch > ziborock 36 минут назад

      Не пенсионный фонд, ты путаешь понятия, а место, где у мастеров в возрасте есть шанс посоревноваться за место в основном составе с молодежью. И такой мастер как Жирков, а ранее Анюков в составе важнейшая часть воспитательного процесса молодежи. С такими воспитателями, сильными, талантливыми, прошедшими огонь, воду и медные трубы не забалуешь!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2793

      serhio80 > Semenycch 10 минут назад

      не писти, у вас шлюба воспитатель)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1724

      diadushka > serhio80 2 минуты назад

      на примере азмуна можно даже сказать, что бревно - главный каратель у них)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16281

      bset 53 минуты назад

      А после Зенита можно и в Сочи. Дорожка уже протоптана.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +92

      Dr.Metal > bset 30 минут назад

      это уже в его контракте будет прописано )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2128

      neveldomha 1 час назад

      Поздно не надо, пущай щас устает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2471

      NewLife 1 час назад

      Покажите ему видео из раздевалки, и он не только не приедет в голубую устрицу, но и Ловрена утащит от греха по-дальше.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2128

      neveldomha > NewLife 1 час назад

      ДБ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1724

      diadushka 1 час назад

      Салаху 28 лет, а когда его спишут в тираж, пройдет еще 5-6 лет.
      Тенденция убытков газпрома такова, что к тому моменту компания может уже быть разорена, и как следствие, зенит продолжит свое доблестное выступление в ФНЛ)))
      Очень сомнительны слова Ловрена)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3458

      dinar7777dinar 1 час назад

      что ловрен уже сбухался в пид ере ? или грибов местных пожрал !! ну если салах и приедет в питер то только поржать над позорищем российского футбола под названием ЖЕНИТ ! помойка !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3649

      Томик 1 час назад

      Завтра напишут, что он не то имел в виду. А "Зенит" - великий клуб. Просто перевести точный смысл его слов могут не только лишь все.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3760

      "supermax" > Томик 1 час назад

      умора))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9901

      derrik2000 1 час назад

      "Ему 28, хотя он и выглядит на 36. Он в отличной физической форме. Но через пару лет — почему бы и нет! Он рано или поздно устанет и приедет сюда. Думаю, что это случится скоро», — сказал Ловрен."

      Раскрыл АГРАМАДНЕЙШУЮ ТАЙНУ Зенита!
      Когда ИГРАТЬ кто-то УСТАЁТ, то его тут же Зенит забирает. )))
      Прямо отстойник какой-то, а не Зенит.
      Теперь понятно, почему ТРЕНЕРА не берут, а Семак рулит: футбольных пенсионеров хоть кто ИГРАТЬ НА УРОВНЕ не заставит.
      А медальку чемпиона России (чё? - экзотика!) кто-то захочет в свою коллекцию. ))

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78527
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru