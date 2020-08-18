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  • Завтра Лигу наций-2020/21 могут отменить. Такое решение лоббируют клубы топ-5 лиг Европы

Завтра Лигу наций-2020/21 могут отменить. Такое решение лоббируют клубы топ-5 лиг Европы

18 августа 2020, 20:11
10

Осенние матчи Лиги наций находятся под угрозой отмены. Вопрос будут решать завтра, 19 августа, сообщает шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«Вероятность – около 50%. Вопрос о проведении турнира будет рассмотрен в среду на видеоконференции генсеков национальных федераций, входящих в УЕФА.

В повестке дня совещания не только этот пункт. Но именно он, как свидетельствуют наши источники в Союзе европейских футбольных ассоциаций, главный. Официально тема звучит так: «О порядке проведения Лиги наций в условиях пандемии ковид в Европе». Однако речь, в том числе пойдет, о варианте с отменой соревнований.

Лоббируют предложение не проводить ЛН представители стран топ-5 клубных лиг и примкнувшие к ним. Аргументы таковы.

– Календарь сезона-2020/21 очень плотный из-за поздних по сравнению с обычной ситуацией стартов национальных чемпионатов и еврокубков. Игроки ведущих команд и без того проводят по 50-60 матчей, нагрузки близки к предельным, а тут это придется делать в рекордно сжатые сроки, чтобы успеть завершить все соревнования до начала подготовки сборных к Евро. Лига наций в подобных условиях топ-клубам совсем не в кассу, тогда как ее отмена позволит сделать расписание не таким жестким.

– Если европейские клубные турниры приносят серьезный доход даже если проходят без зрителей на трибунах, то встречи сборных на пустых аренах (такой сценарий ранее считался самым вероятным) лишены всякого смысла. На национальных командах в не самом престижном соревновании не особо заработаешь, поэтому они должны выходить на поле, прежде всего, ради болельщиков, приходящих на стадионы. Если этого нет, то ломать копья в условиях постковид не стоит.

– Внутри клуба контролировать ситуацию с инфекцией гораздо проще, чем в ходе подготовки и проведения матчей сборных. Во многих случаях футболисты действительно собираются со всей Европы, где в разных государствах разные подходы к профилактике ковид. И это в рамках одной команды, а есть еще и соперники, с которыми предстоит контактировать на поле и под трибунами.

– В некоторых странах в последнее время ухудшилась эпидемиологическая обстановка.

Вероятность отмены ЛН составляет, по оценке экспертов, хорошо знакомых с ситуацией, не менее 50 процентов. А, скорее, даже 55 на 45. Косвенно об этом свидетельствует такой факт: вопрос о Лиге наций вновь возник на повестке дня, хотя недавно все, казалось бы, решили и тему закрыли.

УЕФА последовательно выступал за доигровки внутренних первенств и Кубков, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Но сейчас может не устоять под серьезным давлением клубов-грандов, лоббирующих свои интересы через национальные федерации», – написал Короткин в телеграме.

  • Сборная России находится в группе с Турцией, Венгрией и Сербией.
  • Россияне не проводят матчи с прошлого года.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 764000 человек.

Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина
Лига наций
Комментарии (10)
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3a zenit
1597771208
крч,осенью ждите пару месяцев отсидки дома 100%!
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GreyDM
1597772235
Для Черчеса-ваще ништяк!!! Сиди себе на опе ровно, иногда на мячик езди, а деньги по контракту всё равно капают, хоть он ни жуя и не делает))) Мечта, а не работа!
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Viper for CSKA
1597773021
Всё верно. Изначально мертворождённый турнир, а уж в нынешних обстоятельствах он абсолютно не нужен.
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NewLife
1597773254
"Вероятность отмены ЛН составляет, по оценке экспертов, хорошо знакомых с ситуацией, не менее 50 процентов." На экзамене по теории вероятности у блондинки (из вышеуказанных экспертов) справшивают: какова вероятность того, что сейчас на улице вы встретите динозавра. -Та сразу дает ответ: 50% - Почему 50% - Потому что может встречу, а может нет.
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Ганнибал Лектор
1597773997
Разумеется, она не нужна. Рейтинги Лиги чемпионов, АПЛ и лиги нацией несоизмеримы
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СвинкаСправедливости
1597774958
Да она в принципе не нужна.
Ответить
alex1951
1597777392
За боольшую взятку и не то можна сделать.... назревает скандал.....ждемс...
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Из Твери Леха
1597778053
да и нахрен она не нужна.
Ответить
Добрый Бобер
1597818329
"Вероятность – около 50%"... У того, что сборная России на ближайшем Евро станет чемпионом тоже вероятность 50%.
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Hektor 84
1597875501
Думаю ни кто не расстроится!!! Вообще не понятный турнир. Задуман был заменить товарняки, но товарняки как играли так и играют.
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