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  • Арустамян: «Аталанту» удивляет, что в контракте Миранчука написана одна сумма, а Кикнадзе говорит о 20 миллионах»

Арустамян: «Аталанту» удивляет, что в контракте Миранчука написана одна сумма, а Кикнадзе говорит о 20 миллионах»

18 августа 2020, 17:40
13

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о ходе переговоров между «Локомотивом» и «Аталантой» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.

«Со стороны «Аталанты» переговоры ведет Джованни Сартори, возможно, один из сильнейших спортивных директоров Италии. Он создал не только «Аталанту» Гасперини, но и когда-то «Кьево», подняв его из Серии C в Серию А. Если Сартори так хочет Миранчука, значит, Алексей и правда котируется высоко.

Я уже писал о сумме отступных в контракте Миранчука — 8 миллионов евро. Итальянцев удивляет такая позиция: на бумаге написана одна сумма, а Василий Кикнадзе обозначает в разговоре сумму в 20 миллионов. «Аталанта» в последний раз предложила 10 миллионов, учитывая все факторы. Кстати, генеральный директор «Локомотива» также общается на тему трансфера с президентом «Аталанты» Перкасси и его сыном.

12-15 миллионов евро кажется адекватной, рыночной ценой для Миранчука. Другое дело, что хитросплетения отношений в русском футболе пока сложно даются «Аталанте». По личному контракту Алексею предлагают несколько меньше, чем он имеет в «Локомотиве» (там — около 2 миллионов евро). Но самое важное — «Аталанта» действительно хочет Миранчука.

До 31 августа действует авторизация на переговоры в Италии для агента Габриэля Джуффриды. Он ведет работу по Алексею в Италии с осени 2019-го, когда Миранчук блеснул в матчах с «Ювентусом». У Джуффриды есть уверенность: в ближайшие две недели поступит предложение еще и от «Милана». Габриэль, помимо прочего, агент Стефано Пиоли, который только что подписал с россонери новый контракт, и в отличных отношениях с руководством «Милана». Возможно, по этой причине не форсируется вариант с «Аталантой»: Миранчук ждет продвижения истории с «Миланом». Тем более, бергамасков смущают нюанс с суммой выкупа», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

  • Сообщалось, что Миранчук уже согласился перейти в «Аталанту».
  • Агент Миранчука Вадим Шпинeв ранее сообщил, что информация о переговорах с «Аталантой» по поводу трансфера его клиента соответствует действительности.
  • По информации Sport Mediaset, приобретение россиянина может обойтись «Аталанте» в 15 миллионов евро плюс бонусы.
  • «Милан» также готов сделать предложение по Миранчуку.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Аталанта Локомотив Миранчук Алексей Арустамян Нобель Кикнадзе Василий
Комментарии (13)
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paracetamol
1597761747
Темнят все. А ларчик открывается просто: готовят пространство для распила.
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Korsar_03
1597761887
А как ещё Кикнадзе будет деньги с трансферов пилить? Все логично, с 20 лямов можно будет больше поиметь, чем с 8.
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PAREVG.
1597762234
Вот и выявилась гнилая натура грызуна, которому интересен только откат...
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Синитсосит
1597762734
локо наивные, за наших дураков никто не предложит много, это только парашый бомжатский клуб деньги народа спускает на стариков и инвалидов, ахахах, позор бомжам
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Хрюхрю
1597764225
а чего АрустамЭна еще не выгнали с футбола? Хреновый комментатор, да и источники у него фиговые...
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Ганнибал Лектор
1597767416
Аталанту не удивляет вообще сам факт того, что интересы такого клуба как Локомотив представляет какой-то плешивый жулик?
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subbotaspartak
1597768290
Сколько наша Жигули стоит? А цена ему какая? Между русскими футболистом и машиной разница никакая.
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порт
1597773713
Доиграются, или Миранчук останется в Локо, или чуть позже уйдёт бесплатно.
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Томик
1597777543
Есть контракт. Как они хотят денег больше взять - уму непостижимо? Не нашему, конечно - мы привыкли. Тут только один вариант есть. Шантажируют малого братом, ещё чем-нибудь. Иначе вообще не вижу проблем. Прописана сумма выкупа- согласовываешь личный контракт, перечисляешь кикнадзе 8 миллионов и говоришь спасибо. Но помню какая у них грязная история в прошлый раз была с Миранчуками. Прессовали тогда пацанов мама не горюй. А если Джованни Сартори удивляет процесс переговоров с "Локомотивом", то ему достаточно показать видео выступления Кикнадзе на встрече с болельщиками клуба. Думаю многое прояснит.
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JTherry
1597779566
"Итальянцев удивляет такая позиция: на бумаге написана одна сумма, а Василий Кикнадзе обозначает в разговоре сумму в 20 миллионов евро" ...особенности бизнеса а РПЛ... а можно и за 50 тысяч рублей купить...
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