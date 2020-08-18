Арустамян: «Аталанту» удивляет, что в контракте Миранчука написана одна сумма, а Кикнадзе говорит о 20 миллионах»

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о ходе переговоров между «Локомотивом» и «Аталантой» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.

«Со стороны «Аталанты» переговоры ведет Джованни Сартори, возможно, один из сильнейших спортивных директоров Италии. Он создал не только «Аталанту» Гасперини, но и когда-то «Кьево», подняв его из Серии C в Серию А. Если Сартори так хочет Миранчука, значит, Алексей и правда котируется высоко.

Я уже писал о сумме отступных в контракте Миранчука — 8 миллионов евро. Итальянцев удивляет такая позиция: на бумаге написана одна сумма, а Василий Кикнадзе обозначает в разговоре сумму в 20 миллионов. «Аталанта» в последний раз предложила 10 миллионов, учитывая все факторы. Кстати, генеральный директор «Локомотива» также общается на тему трансфера с президентом «Аталанты» Перкасси и его сыном.

12-15 миллионов евро кажется адекватной, рыночной ценой для Миранчука. Другое дело, что хитросплетения отношений в русском футболе пока сложно даются «Аталанте». По личному контракту Алексею предлагают несколько меньше, чем он имеет в «Локомотиве» (там — около 2 миллионов евро). Но самое важное — «Аталанта» действительно хочет Миранчука.

До 31 августа действует авторизация на переговоры в Италии для агента Габриэля Джуффриды. Он ведет работу по Алексею в Италии с осени 2019-го, когда Миранчук блеснул в матчах с «Ювентусом». У Джуффриды есть уверенность: в ближайшие две недели поступит предложение еще и от «Милана». Габриэль, помимо прочего, агент Стефано Пиоли, который только что подписал с россонери новый контракт, и в отличных отношениях с руководством «Милана». Возможно, по этой причине не форсируется вариант с «Аталантой»: Миранчук ждет продвижения истории с «Миланом». Тем более, бергамасков смущают нюанс с суммой выкупа», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.