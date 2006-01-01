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    Арустамян: «Аталанту» удивляет, что в контракте Миранчука написана одна сумма, а Кикнадзе говорит о 20 миллионах»

    Комментатор Нобель Арустамян рассказал о ходе переговоров между «Локомотивом» и «Аталантой» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.

    «Со стороны «Аталанты» переговоры ведет Джованни Сартори, возможно, один из сильнейших спортивных директоров Италии. Он создал не только «Аталанту» Гасперини, но и когда-то «Кьево», подняв его из Серии C в Серию А. Если Сартори так хочет Миранчука, значит, Алексей и правда котируется высоко.

    Я уже писал о сумме отступных в контракте Миранчука — 8 миллионов евро. Итальянцев удивляет такая позиция: на бумаге написана одна сумма, а Василий Кикнадзе обозначает в разговоре сумму в 20 миллионов. «Аталанта» в последний раз предложила 10 миллионов, учитывая все факторы. Кстати, генеральный директор «Локомотива» также общается на тему трансфера с президентом «Аталанты» Перкасси и его сыном.

    12-15 миллионов евро кажется адекватной, рыночной ценой для Миранчука. Другое дело, что хитросплетения отношений в русском футболе пока сложно даются «Аталанте». По личному контракту Алексею предлагают несколько меньше, чем он имеет в «Локомотиве» (там — около 2 миллионов евро). Но самое важное — «Аталанта» действительно хочет Миранчука.

    До 31 августа действует авторизация на переговоры в Италии для агента Габриэля Джуффриды. Он ведет работу по Алексею в Италии с осени 2019-го, когда Миранчук блеснул в матчах с «Ювентусом». У Джуффриды есть уверенность: в ближайшие две недели поступит предложение еще и от «Милана». Габриэль, помимо прочего, агент Стефано Пиоли, который только что подписал с россонери новый контракт, и в отличных отношениях с руководством «Милана». Возможно, по этой причине не форсируется вариант с «Аталантой»: Миранчук ждет продвижения истории с «Миланом». Тем более, бергамасков смущают нюанс с суммой выкупа», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • Сообщалось, что Миранчук уже согласился перейти в «Аталанту».
    • Агент Миранчука Вадим Шпинeв ранее сообщил, что информация о переговорах с «Аталантой» по поводу трансфера его клиента соответствует действительности.
    • По информации Sport Mediaset, приобретение россиянина может обойтись «Аталанте» в 15 миллионов евро плюс бонусы.
    • «Милан» также готов сделать предложение по Миранчуку.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии4
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      Рейтинг: -174

      Синитсосит 6 минут назад

      локо наивные, за наших дураков никто не предложит много, это только парашый бомжатский клуб деньги народа спускает на стариков и инвалидов, ахахах, позор бомжам

      0
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      Рейтинг: +1313

      PAREVG. 15 минут назад

      Вот и выявилась гнилая натура грызуна, которому интересен только откат...

      1
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      Рейтинг: +68

      FCLM_FCRM 20 минут назад

      А как ещё Кикнадзе будет деньги с трансферов пилить? Все логично, с 20 лямов можно будет больше поиметь, чем с 8.

      2
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      Рейтинг: +7640

      paracetamol 23 минуты назад

      Темнят все. А ларчик открывается просто: готовят пространство для распила.

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