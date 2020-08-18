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  • Арустамян: «После сделки по Фуксу ЦСКА бросит силы на покупку опорного хавбека»

Арустамян: «После сделки по Фуксу ЦСКА бросит силы на покупку опорного хавбека»

18 августа 2020, 13:38
4

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что ЦСКА после подписания защитника бразильского «Интернасьонала» Бруно Фукса собирается купить опорника.

«ЦСКА продолжает усиливаться — ведется активнейший поиск защитника. Клуб интересовался Виктором Нельссоном из «Копенгагена», игравшим в четвертьфинале Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Переговоры велись, но убедить Нельссона оказалось невозможно: он уже имеет предложение из Англии.

Параллельно — в сумме около трех недель — ЦСКА контактирует с Бруно Фуксом из «Интернасионала». Эти переговоры близки к завершению. По крайней мере, с клубом осталось согласовать детали, проблема есть в агенте, но переговоры в разгаре. Еще остались вопросы, но ЦСКА в процессе их решения. После сделки по защитнику, армейцы бросят силы на покупку опорного хавбека. Это третья цель на трансферное окно», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Globo Esporte: защитник «Интернасьонала» Фукс подпишет с ЦСКА пятилетний контракт

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Интернасьонал Арустамян Нобель
Комментарии (4)
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кто там
1597758432
Один вопрос: почему не купили Моро или Фомина??? Селекция на нуле(
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