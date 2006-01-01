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    Арустамян: «После сделки по Фуксу ЦСКА бросит силы на покупку опорного хавбека»

    Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что ЦСКА после подписания защитника бразильского «Интернасьонала» Бруно Фукса собирается купить опорника.

    «ЦСКА продолжает усиливаться — ведется активнейший поиск защитника. Клуб интересовался Виктором Нельссоном из «Копенгагена», игравшим в четвертьфинале Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Переговоры велись, но убедить Нельссона оказалось невозможно: он уже имеет предложение из Англии.

    Параллельно — в сумме около трех недель — ЦСКА контактирует с Бруно Фуксом из «Интернасионала». Эти переговоры близки к завершению. По крайней мере, с клубом осталось согласовать детали, проблема есть в агенте, но переговоры в разгаре. Еще остались вопросы, но ЦСКА в процессе их решения. После сделки по защитнику, армейцы бросят силы на покупку опорного хавбека. Это третья цель на трансферное окно», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    Globo Esporte: защитник «Интернасьонала» Фукс подпишет с ЦСКА пятилетний контракт

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    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 13:38
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: -165

      alarm_иг 1 час назад

      Что то сразу вспомнил песенку из Капитана Врунгеля: Я картёжник Фукс...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +272

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Арустамян так себе инсайдер, но все проблемные позиции у ЦСКА давно известны, поэтому наверняка будут укрепляться. Так что тут, я думаю, Нобель попал в десятку и армейцы достигнут все три заявленные трансферные цели.

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