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    Globo Esporte: защитник «Интернасьонала» Фукс подпишет с ЦСКА пятилетний контракт

    Защитник бразильского «Интернасьонала» Бруно Фукс в ближайшее время станет игроком ЦСКА, пишет Globo Esporte.

    Футболист не принимает участие в сегодняшнем матче против «Флуминенсе» из-за договоренности о трансфере в московский клуб.

    Сделка оценивается в 9,5 миллиона евро с учетом бонусов. Контракт будет подписан до 2025 года, при этом «Интернасьональ» сохранит 20% прав на Фукса.

    • В текущем сезоне бразильской Серии А игрок провел два матча.
    • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Globo Esporte

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2100

      shurik45 1 час назад

      Ну наконец-то в защите порядок наводят.

      0
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      Рейтинг: +7612

      paracetamol 1 час назад

      Фукс? Где-то я эту фамилию слышал. А, да, в 12-ти стульях был такой персонаж, возглавивший контору "Рога и копыта". Символично, однако!

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      Рейтинг: +728

      elessar arnor > paracetamol 34 минуты назад

      в Шальке гонял австр крайний защитник

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      Рейтинг: +22

      gektor1 > elessar arnor 28 минут назад

      вроде он в Лестере теперь

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