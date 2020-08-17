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  • Globo Esporte: защитник «Интернасьонала» Фукс подпишет с ЦСКА пятилетний контракт

Globo Esporte: защитник «Интернасьонала» Фукс подпишет с ЦСКА пятилетний контракт

17 августа 2020, 00:39
6

Защитник бразильского «Интернасьонала» Бруно Фукс в ближайшее время станет игроком ЦСКА, пишет Globo Esporte.

Футболист не принимает участие в сегодняшнем матче против «Флуминенсе» из-за договоренности о трансфере в московский клуб.

Сделка оценивается в 9,5 миллиона евро с учетом бонусов. Контракт будет подписан до 2025 года, при этом «Интернасьональ» сохранит 20% прав на Фукса.

  • В текущем сезоне бразильской Серии А игрок провел два матча.
  • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

Источник: Globo Esporte
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Интернасьонал
Комментарии (6)
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paracetamol
1597614618
Фукс? Где-то я эту фамилию слышал. А, да, в 12-ти стульях был такой персонаж, возглавивший контору "Рога и копыта". Символично, однако!
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shurik45
1597615331
Ну наконец-то в защите порядок наводят.
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Benifacto
1597621409
опять объедки...
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Boeung777
1597639992
Мутная схема. Рыночная стоимость 1,8. Покупают за 9,5. Плюс 20 процентов остаётся за бразильцами. Чё, в ЦСКА тоже нашли кого доить то?
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Fan Loko mik
1597646115
Есть ли у Вас план мистер ФУКС???? За 80 дней вокруг света ОДНАКО!!!!
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