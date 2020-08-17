Globo Esporte: защитник «Интернасьонала» Фукс подпишет с ЦСКА пятилетний контракт

Защитник бразильского «Интернасьонала» Бруно Фукс в ближайшее время станет игроком ЦСКА, пишет Globo Esporte.

Футболист не принимает участие в сегодняшнем матче против «Флуминенсе» из-за договоренности о трансфере в московский клуб.

Сделка оценивается в 9,5 миллиона евро с учетом бонусов. Контракт будет подписан до 2025 года, при этом «Интернасьональ» сохранит 20% прав на Фукса.