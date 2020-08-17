«Ну вот, а мы сюрприз готовили»: «Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба

Шутки с запахом креозота...(
Креозот - вещество, которым пропитывают деревянные шпалы от гниения.
Это он, нагретый солнцем, рождает тот самый характерный аромат железной дороги, на которой многие из нас проводили время в детстве...
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью Sport24 в шутку заявил, что занимается трансфером капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
«Я сейчас веду переговоры с Месси, который согласился на колоссальное снижение зарплаты. Так и напишите, что я сейчас занимаюсь переходом Месси, который согласился на снижение зарплаты и хочет играть в «Локомотиве», – сказал Мещеряков в ответ на вопрос об интересе клуба к защитнику «Спартака» Николаю Рассказову.
На ироническое высказывание председателя совета директоров отреагировала пресс-служба «Локомотива», выложившая фото аргентинца в форме клуба.
«Ну вот, а мы сюрприз готовили», – говорится в подписи к снимку.
Ну вот, а мы сюрприз готовили pic.twitter.com/sPFUCa4nE8— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 17, 2020