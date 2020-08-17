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  • «Ну вот, а мы сюрприз готовили»: «Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба

«Ну вот, а мы сюрприз готовили»: «Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба

17 августа 2020, 19:43
14

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью Sport24 в шутку заявил, что занимается трансфером капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я сейчас веду переговоры с Месси, который согласился на колоссальное снижение зарплаты. Так и напишите, что я сейчас занимаюсь переходом Месси, который согласился на снижение зарплаты и хочет играть в «Локомотиве», – сказал Мещеряков в ответ на вопрос об интересе клуба к защитнику «Спартака» Николаю Рассказову.

На ироническое высказывание председателя совета директоров отреагировала пресс-служба «Локомотива», выложившая фото аргентинца в форме клуба.

«Ну вот, а мы сюрприз готовили», – говорится в подписи к снимку.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Локомотив Месси Лионель
Комментарии (14)
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Dgordg2000
1597685277
Бред, Кащенко в гробу перевернулся ...
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derrik2000
1597685950
Вместо выставленного на продажу Миранчука, видать, приобретают. )))
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Алехсбургер.
1597685972
Шутки с запахом креозота...( Креозот - вещество, которым пропитывают деревянные шпалы от гниения. Это он, нагретый солнцем, рождает тот самый характерный аромат железной дороги, на которой многие из нас проводили время в детстве...
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Hektor 84
1597687092
Для Месси это был бы страшный сон
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житель СПб
1597689313
Очень странная шутка. Думаю, что психотерапевт квалифицировал бы это как мания величия. А это уже не совсем смешно...
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Томик
1597690605
А письменное соглашение Месси для изменения фотографии и использования её в рекламных целях получили? Просто интересно.
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Skull_Boy
1597690714
Какие же вы е_банутые
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Красногорск_Фан
1597693843
Грезы у Мещерякова с Кикнадзе. Ни одного спонсорского контракта за последние годы (( И тут Месси. Месси является лицом видеоигр Pro Evolution Soccer 2009, Pro Evolution Soccer 2010 (наряду с Фернандо Торресом), Pro Evolution Soccer 2011, также вовлечён в рекламные кампании этой игры. Также он является лицом компаний: Adidas, Storkman, A-Style, Mirage, el Banco Sabadell, YPF, MasterCard, Garbarino, Xbox, McDonald’s, Danone, Pepsi, Movistar. Лишь показали свое убожество!
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Владислав Vlad
1597709076
Сразу бы уж написали - Поменяли Месси на Миранчука, а т.к. в Испании о Миранчуках не знают, то подсунули Антона.))
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Axe111
1597725984
ШутниГ
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