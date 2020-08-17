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    «Ну вот, а мы сюрприз готовили»: «Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью Sport24 в шутку заявил, что занимается трансфером капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Я сейчас веду переговоры с Месси, который согласился на колоссальное снижение зарплаты. Так и напишите, что я сейчас занимаюсь переходом Месси, который согласился на снижение зарплаты и хочет играть в «Локомотиве», – сказал Мещеряков в ответ на вопрос об интересе клуба к защитнику «Спартака» Николаю Рассказову.

    На ироническое высказывание председателя совета директоров отреагировала пресс-служба «Локомотива», выложившая фото аргентинца в форме клуба.

    «Ну вот, а мы сюрприз готовили», – говорится в подписи к снимку.

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    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1112

      Алехсбургер. 14 минут назад

      Шутки с запахом креозота...(
      Креозот - вещество, которым пропитывают деревянные шпалы от гниения.
      Это он, нагретый солнцем, рождает тот самый характерный аромат железной дороги, на которой многие из нас проводили время в детстве...

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      Рейтинг: +9858

      derrik2000 14 минут назад

      Вместо выставленного на продажу Миранчука, видать, приобретают.
      )))

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      Рейтинг: +7107

      alarm 19 минут назад

      подозрительно, что не свинохвостые додумались до такого бреда

      0
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      Рейтинг: +23

      Dgordg2000 25 минут назад

      Бред, Кащенко в гробу перевернулся ...

      1
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      Рейтинг: +1968

      Semenycch 1 час назад

      С чувством юмора у этого председатель совета директоров не хорошо!

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      Рейтинг: +906

      Benifacto > Semenycch 31 минуту назад

      как дети в саду...

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