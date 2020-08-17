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  • Агент Миранчука подтвердил переговоры «Локомотива» и «Аталанты»

Агент Миранчука подтвердил переговоры «Локомотива» и «Аталанты»

17 августа 2020, 19:19
1

Вадим Шпинeв, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщил, что информация о переговорах с «Аталантой» по поводу трансфера его клиента соответствует действительности.

«Последнее время в медийном пространстве публикуется много фейков, нездоровых и воспалeнных фантазий, связанных с продолжением карьеры моего клиента – Алексея Миранчука. Как агент футболиста призываю журналистов вести себя более профессионально и публиковать проверенную и достоверную информацию, пользоваться только официальными источниками.

На данный момент есть только факт того, что футбольные клубы «Аталанта» и «Локомотив» на уровне первых лиц общаются между собой и обсуждают нюансы возможного трансфера. Только после этого мы с футболистом готовы получить и обсудить предложение «Аталанты» и принять то или иное решение. На сегодня Лeша игрок «Локомотива» и профессионально относится к делу. Не сгущайте краски», – сказал агент.

  • По информации Sport Mediaset, приобретение россиянина может обойтись «Аталанте» в 15 миллионов евро плюс бонусы.
  • «Милан» также готов сделать предложение по Миранчуку.

Рыбчинский – об интересе к Миранчуку в Италии: «Сейчас лучше пойти в «Аталанту», чем в «Ювентус»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (1)
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Garrincha58
1597685248
никуда он не уйдёт там зарплата маленькая лидер Гомес получает 2 ляма остальные меньше да и переговоры любят тишину так что это очередная утка агента привлечь внимание к своему подопечному может кто ещё клюнет
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