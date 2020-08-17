Агент Миранчука подтвердил переговоры «Локомотива» и «Аталанты»

Вадим Шпинeв, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщил, что информация о переговорах с «Аталантой» по поводу трансфера его клиента соответствует действительности.

«Последнее время в медийном пространстве публикуется много фейков, нездоровых и воспалeнных фантазий, связанных с продолжением карьеры моего клиента – Алексея Миранчука. Как агент футболиста призываю журналистов вести себя более профессионально и публиковать проверенную и достоверную информацию, пользоваться только официальными источниками.

На данный момент есть только факт того, что футбольные клубы «Аталанта» и «Локомотив» на уровне первых лиц общаются между собой и обсуждают нюансы возможного трансфера. Только после этого мы с футболистом готовы получить и обсудить предложение «Аталанты» и принять то или иное решение. На сегодня Лeша игрок «Локомотива» и профессионально относится к делу. Не сгущайте краски», – сказал агент.

По информации Sport Mediaset, приобретение россиянина может обойтись «Аталанте» в 15 миллионов евро плюс бонусы.

«Милан» также готов сделать предложение по Миранчуку.

Рыбчинский – об интересе к Миранчуку в Италии: «Сейчас лучше пойти в «Аталанту», чем в «Ювентус»