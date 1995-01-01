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    Агент Миранчука подтвердил переговоры «Локомотива» и «Аталанты»

    Вадим Шпинeв, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщил, что информация о переговорах с «Аталантой» по поводу трансфера его клиента соответствует действительности.

    «Последнее время в медийном пространстве публикуется много фейков, нездоровых и воспалeнных фантазий, связанных с продолжением карьеры моего клиента – Алексея Миранчука. Как агент футболиста призываю журналистов вести себя более профессионально и публиковать проверенную и достоверную информацию, пользоваться только официальными источниками.

    На данный момент есть только факт того, что футбольные клубы «Аталанта» и «Локомотив» на уровне первых лиц общаются между собой и обсуждают нюансы возможного трансфера. Только после этого мы с футболистом готовы получить и обсудить предложение «Аталанты» и принять то или иное решение. На сегодня Лeша игрок «Локомотива» и профессионально относится к делу. Не сгущайте краски», – сказал агент.

    • По информации Sport Mediaset, приобретение россиянина может обойтись «Аталанте» в 15 миллионов евро плюс бонусы.
    • «Милан» также готов сделать предложение по Миранчуку.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11126

      Garrincha58 26 минут назад

      никуда он не уйдёт там зарплата маленькая лидер Гомес получает 2 ляма остальные меньше да и переговоры любят тишину так что это очередная утка агента привлечь внимание к своему подопечному может кто ещё клюнет

      1
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      Рейтинг: +1599

      Бомбардиръ 49 минут назад

      Хороший у Аталанты нюх на таланты.

      0
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      Рейтинг: +1968

      Semenycch 1 час назад

      Талантливому футболисту стоит попробовать свои силы в сильной лиге.

      0
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      Рейтинг: +6039

      Борат > Semenycch 59 минут назад

      Паровозы платят пожирнее и мамкина сиська рядом ! Гыгы

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