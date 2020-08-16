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    Рыбчинский – об интересе к Миранчуку в Италии: «Сейчас лучше пойти в «Аталанту», чем в «Ювентус»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский высказался об интересе к своему одноклубнику Алексею Миранчуку со стороны клубов Серии А.

    – Сейчас все обсуждают возможный переход Алексея Миранчука в «Аталанту». Как в команде воспринимают эти разговоры?

    – Сам Алексей ничего не говорил на счет этого, поэтому никто ничего не знает. Может, он скрывает, я не в курсе.

    – Ранее Алексей говорил, что хочет в «Ювентус» или «Милан». Какой вариант ему больше подошел бы?

    – Попасть в «Ювентус» было бы круто. Но мне кажется, сейчас лучше пойти в «Аталанту», чем в «Юве».

    В туринском клубе сумасшедшая конкуренция. «Аталанта» тоже не слабая команда, но я бы, если бы пришлось выбирать, предпочел Бергамо. А как думает Алексей, не знаю, надо у него спрашивать.

    – Сами в какой европейский чемпионат предпочли бы поехать?

    – Мне всегда нравился чемпионат Испании. Можно в Англию или Италию. Это три топ-лиги, и я мечтаю когда-нибудь туда попасть. Даже не важно, в какую именно.

    • Сообщалось, что 17 августа должна состояться встреча представителей «Аталанты» с агентом Миранчука.
    • Зимой «Локомотив» не отпустил его в «Милан».
    • Рыночная стоимость Миранчука – 14,5 миллиона евро.

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    Источник: «Советский спорт»

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    16.08.2020 23:28
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