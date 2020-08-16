Газизов надеется, что хотя бы один из пары новичков Кокорин – Урунов сможет сыграть с «Уфой»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассчитывает, что хотя бы один из летних новичков примет участие в матче третьего тура РПЛ против «Уфы». Речь идет об Александре Кокорине и Остоне Урунове.

«Надеюсь, что уже с «Уфой» кто-то из новичков сыграет. Урунов набирает кондиции, он переболел. Надеюсь, что и Кокорин будет готов», – сказал Газизов.