Газизов надеется, что хотя бы один из пары новичков Кокорин – Урунов сможет сыграть с «Уфой»

Громкие обещания - переходят в робкие надежды.))
А зарплаты капают.
Вообще-то ситуация интересная. Судя по первым играм, худо-бедно забивать есть кому.)) А вот что делать с защитой. Правого считай нет, левый один, в центр есть двое - да надежда на них слабая. Вот где вопрос.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассчитывает, что хотя бы один из летних новичков примет участие в матче третьего тура РПЛ против «Уфы». Речь идет об Александре Кокорине и Остоне Урунове.
«Надеюсь, что уже с «Уфой» кто-то из новичков сыграет. Урунов набирает кондиции, он переболел. Надеюсь, что и Кокорин будет готов», – сказал Газизов.
- Матч в Уфе состоится 19 августа.
- Урунова купили летом у «Уфы».
- В прошлом сезоне «Спартак» в двух играх против уфимцев набрал очко.