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    Газизов надеется, что хотя бы один из пары новичков Кокорин – Урунов сможет сыграть с «Уфой»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассчитывает, что хотя бы один из летних новичков примет участие в матче третьего тура РПЛ против «Уфы». Речь идет об Александре Кокорине и Остоне Урунове.

    «Надеюсь, что уже с «Уфой» кто-то из новичков сыграет. Урунов набирает кондиции, он переболел. Надеюсь, что и Кокорин будет готов», – сказал Газизов.

    • Матч в Уфе состоится 19 августа.
    • Урунова купили летом у «Уфы».
    • В прошлом сезоне «Спартак» в двух играх против уфимцев набрал очко.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5950

      ivany4 7 минут назад

      Громкие обещания - переходят в робкие надежды.))
      А зарплаты капают.
      Вообще-то ситуация интересная. Судя по первым играм, худо-бедно забивать есть кому.)) А вот что делать с защитой. Правого считай нет, левый один, в центр есть двое - да надежда на них слабая. Вот где вопрос.

      0
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      Рейтинг: +7032

      alarm 39 минут назад

      все пытаются откосить от позора! даже тедеска)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11494

      silver29 1 час назад

      Ну Урунова против Уфы может не стоит выставлять, не из-за недоверия, а для психологической адаптации.

      2
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      Рейтинг: +9824

      derrik2000 > silver29 21 минуту назад

      Да, откровенно говоря, из-за недоверия ему, как игроку основного состава Спартака, тоже.

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