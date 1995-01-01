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    Де Брюйне – о вылете из Лиги чемпионов: «Сезон новый, результат прежний»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне дал комментарий после четвертьфинала Лиги чемпионов против «Лиона» (1:3). Бельгиец забил единственный гол англичан.

    «Сезон новый, результат прежний. В первом тайме «Сити» выглядел недостаточно хорошо. Во втором действовали здорово. Мы оказывали серьезное давление, играли в атакующем ключе.

    Если бы при счете 1:2 Рахим Стерлинг забил, то стало бы 2:2, но забили нам и все закончилось. Нам нужно вынести урок.

    Дома ждет меня жена, поспешу к ней», – цитирует Де Брюйне BBC.

    • «Сити» третий сезон подряд вылетает из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.
    • В полуфинале «Лион» сыграет с «Баварией».
    • «Сити» в сентябре стартует в АПЛ.

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    Источник: BBC

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