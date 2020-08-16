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  • Де Брюйне – о вылете из Лиги чемпионов: «Сезон новый, результат прежний»

Де Брюйне – о вылете из Лиги чемпионов: «Сезон новый, результат прежний»

16 августа 2020, 00:36
3

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне дал комментарий после четвертьфинала Лиги чемпионов против «Лиона» (1:3). Бельгиец забил единственный гол англичан.

«Сезон новый, результат прежний. В первом тайме «Сити» выглядел недостаточно хорошо. Во втором действовали здорово. Мы оказывали серьезное давление, играли в атакующем ключе.

Если бы при счете 1:2 Рахим Стерлинг забил, то стало бы 2:2, но забили нам и все закончилось. Нам нужно вынести урок.

Дома ждет меня жена, поспешу к ней», – цитирует Де Брюйне BBC.

  • «Сити» третий сезон подряд вылетает из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.
  • В полуфинале «Лион» сыграет с «Баварией».
  • «Сити» в сентябре стартует в АПЛ.

Источник: BBC
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Лион Де Брюйне Кевин
Комментарии (3)
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житель СПб
1597554472
Вся команда должна быть одного уровня. Два супер игрока вытянуть команду не могут. Даже Месси не может справиться.
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Maxi_7
1597557536
Гвардиола никак не может добиться баланса между атакой и обороной... каждый матч они пропускают по 2-3 контратаки 2 в 2, 2 в 1.... к слову тот же Ливерпуль играет так же высоко с подъемом обоих крайних защитников, но таких ошибок в обороне на регулярной основе не имеет. Второе - это игроки... складывается ощущение, что играть там хотят Де Брюйне и Уокер... Сити не хватает по-хорошему злых, тестостеронистых игроков, для которых либо победа либо смерть... все они какие-то аморфные - гюндоган, родри,канцело... Пижоны - цыплячьи лапки стерлинг, марез... им тоже не место в команде победителей, потому как когда нужно срочно решать, пижоны на это не способны... жезус тоже... вроде желание есть, но в решающие моменты тоже может подвести, как вчера не попал по мячу с пары метров, до этого были промахи с пенальти, из-за которых Сити вылетал вдальнейшем... Вся эта совокупность факторов и влияет на то, что сказал Кевин... результат один и тот же каждый год... и он будет таким и дальше если Гвардиола не проанализирует себя и свою команду и не будет готов к довольно радикальным переменам...
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Garrincha58
1597560609
столько бабла вкладывают в Гвардиолу, а толку ноль, а он опять просит и наверняка дадут, лучше бы их лишили ЛЧ на пару лет может на пользу бы пошло и ещё даже если бы прошли Лион Баварию им сейчас не одолеть так что всё по делу во всей этой ЛЧ жаль только Аталанту,а ПСЖ тоже бабла много толку мало
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