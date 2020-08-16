Де Брюйне – о вылете из Лиги чемпионов: «Сезон новый, результат прежний»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне дал комментарий после четвертьфинала Лиги чемпионов против «Лиона» (1:3). Бельгиец забил единственный гол англичан.

«Сезон новый, результат прежний. В первом тайме «Сити» выглядел недостаточно хорошо. Во втором действовали здорово. Мы оказывали серьезное давление, играли в атакующем ключе.

Если бы при счете 1:2 Рахим Стерлинг забил, то стало бы 2:2, но забили нам и все закончилось. Нам нужно вынести урок.

Дома ждет меня жена, поспешу к ней», – цитирует Де Брюйне BBC.