«Чемпионат»: защитник «Интернасьонала» Фукс должен на следующей неделе пройти медосмотр для ЦСКА

ЦСКА продолжает работу по трансферу центрального защитника бразильского «Интернасьонала» Бруно Фукса. По сведениям «Чемпионата», на следующей неделе должен состояться медосмотр игрока.
На 21-летнего футболиста также претендуют «Лилль» и «Монако». Кроме того, к нему присматривается «Милан».
- «Интернасьонал» хочет выручить от продажи Фукса 10 миллионов евро.
- Российский клуб готов заплатить за бразильского центрбека 7 миллионов евро.
- В текущем сезоне Серии А Фукс провел два матча.
Источник: «Чемпионат»