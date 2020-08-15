«Чемпионат»: защитник «Интернасьонала» Фукс должен на следующей неделе пройти медосмотр для ЦСКА

ЦСКА продолжает работу по трансферу центрального защитника бразильского «Интернасьонала» Бруно Фукса. По сведениям «Чемпионата», на следующей неделе должен состояться медосмотр игрока.

На 21-летнего футболиста также претендуют «Лилль» и «Монако». Кроме того, к нему присматривается «Милан».