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    «Аэрофлот» продлил партнерство с ЦСКА. В мае сообщалось, что авиакомпания откажется от спонсорства

    ЦСКА продлил контракт с «Аэрофлотом».

    «Мы благодарны нашему давнему и надежному партнеру «Аэрофлоту» за то, что в столь непростые для их отрасли времена компания нашла возможность продолжить сотрудничество с нами. Перелеты с «Аэрофлотом» – самый комфортный и безопасный выбор для нас. Мы постоянно участвуем в еврокубках, количество перелетов очень большое, и эти вопросы важны. «Аэрофлот» со своей стороны делает все, чтобы игроки, тренеры и персонал чувствовали себя комфортно, а мы будем стараться и впредь не подводить нашего партнера как на футбольном поле, так и в совместных активностях», – заявил гендир клуба Роман Бабаев.

    ЦСКА оставил возможность осуществления перелетов чартерными и регулярными рейсами компании на период до конца 2020 года.

    «Аэрофлот» будет размещен на форме игроков клуба.

    Соглашение не предполагает денежных расчетов между сторонами.

    • В мае Baza сообщала о том, что «Аэрофлот» откажется инвестировать в российский футбол.
    • На тот момент компания сотрудничала с ЦСКА и РФС.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2822

      житель СПб 26 минут назад

      Ну что ж... У ЦСКА теперь два богатых спонсора.

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