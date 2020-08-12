«Аэрофлот» продлил партнерство с ЦСКА. В мае сообщалось, что авиакомпания откажется от спонсорства

ЦСКА продлил контракт с «Аэрофлотом».

«Мы благодарны нашему давнему и надежному партнеру «Аэрофлоту» за то, что в столь непростые для их отрасли времена компания нашла возможность продолжить сотрудничество с нами. Перелеты с «Аэрофлотом» – самый комфортный и безопасный выбор для нас. Мы постоянно участвуем в еврокубках, количество перелетов очень большое, и эти вопросы важны. «Аэрофлот» со своей стороны делает все, чтобы игроки, тренеры и персонал чувствовали себя комфортно, а мы будем стараться и впредь не подводить нашего партнера как на футбольном поле, так и в совместных активностях», – заявил гендир клуба Роман Бабаев.

ЦСКА оставил возможность осуществления перелетов чартерными и регулярными рейсами компании на период до конца 2020 года.

«Аэрофлот» будет размещен на форме игроков клуба.

Соглашение не предполагает денежных расчетов между сторонами.