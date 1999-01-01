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    Baza: «Аэрофлот» отказался спонсировать РФС и ЦСКА, но сохранил партнерство с «Манчестер Юнайтед»

    Авиакомпания «Аэрофлот» в ближайшее время перестанет спонсировать РФС и ЦСКА.

    Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев отказался заключать новый контракт с РФС на общую сумму в 30 миллионов рублей.

    Конфликт интересов между сторонами начались после того, как в РФС сменился президент.

    По данным источника, новые функционеры посчитали, что прежний контракт в 400 тысяч долларов за год РФС не устраивает.

    Впоследствии стороны сошлись на 30 миллионах рублей за 9 месяцев.

    Теперь стало известно, что «Аэрофлот» завершает сотрудничество с РФС, футбольным и баскетбольным ЦСКА.

    • При этом авиакомпания осталась партнером «Манчестер Юнайтед».
    • РФС подтвердил, что «Аэрофлот» приостановил переговоры с ними из-за тяжелой ситуации в авиационной отрасли.
    • Переговоры велись с августа 2018 года.

    Источник: Baza

    Новостной телеграм-канал, созданный в сентябре 2018 года. Число подписчиков – более 197 тысяч.

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