Baza: «Аэрофлот» отказался спонсировать РФС и ЦСКА, но сохранил партнерство с «Манчестер Юнайтед»

Авиакомпания «Аэрофлот» в ближайшее время перестанет спонсировать РФС и ЦСКА.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев отказался заключать новый контракт с РФС на общую сумму в 30 миллионов рублей (376 тысяч долларов).

Конфликт интересов между сторонами начался после того, как в РФС сменился президент.

По данным источника, новые функционеры посчитали, что прежний контракт в 400 тысяч долларов за год РФС не устраивает.

Теперь стало известно, что «Аэрофлот» завершает сотрудничество с РФС, футбольным и баскетбольным ЦСКА.