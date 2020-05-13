Baza: «Аэрофлот» отказался спонсировать РФС и ЦСКА, но сохранил партнерство с «Манчестер Юнайтед»

Авиакомпания «Аэрофлот» в ближайшее время перестанет спонсировать РФС и ЦСКА.
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев отказался заключать новый контракт с РФС на общую сумму в 30 миллионов рублей (376 тысяч долларов).
Конфликт интересов между сторонами начался после того, как в РФС сменился президент.
По данным источника, новые функционеры посчитали, что прежний контракт в 400 тысяч долларов за год РФС не устраивает.
Теперь стало известно, что «Аэрофлот» завершает сотрудничество с РФС, футбольным и баскетбольным ЦСКА.
- При этом авиакомпания осталась партнером «Манчестер Юнайтед».
- РФС подтвердил, что «Аэрофлот» приостановил переговоры с ними из-за тяжелой ситуации в авиационной отрасли.
- Переговоры велись с августа 2018 года.
Источник: Baza
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