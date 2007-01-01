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    Глушаков – о словах Федуна: «Поволнуется до следующего матча, и «Спартак» продолжит играть. Как можно сняться?»

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что столичный клуб не снимется с чемпионата, как об этом заявил в воскресенье его владелец Леонид Федун.

    «Всегда есть такие моменты, когда несправедливо судят. Снимутся с чемпионата? Думаю, это эмоции. Как можно сняться? Я тогда не знаю.

    Леонид Арнольдович просто расстроился, это эмоции. Наутро встанет, поволнуется до следующего матча, и продолжат играть», – сказал Глушаков.

    • Федун пригрозил снять команду с чемпионата после матча с «Сочи» (2:2).
    • В ворота «Спартака» назначили два пенальти.
    • После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +23633

      oyabun 1 минуту назад

      Ну а как играть дальше? Подскажи Денис! Вот скажем в следующей игре Спартак подправит реализацию и забьет 3 мяча. А Судьи с ВАРом придумают 3 пеналя в ворота Спартака. Как играть когда в мире футбола снова всё решают даже не деньги, а связи?
      Глава РФПЛ -Санкт-Петербург, Глава РФС - Санкт-Петербург, Глава Минспорта-Санкт-Петербург, Глава государства-Санкт-Петербург.

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      Рейтинг: +5455

      Борат 30 минут назад

      Не поволнуется, а переобуется !
      У рылов это в порядке вещей - последние переобувшиеся - шмурнов, кокорин, федун...
      Стыдно за пищевик !!!
      Позор тарасовской петушне !!!
      Гыгы

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