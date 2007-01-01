Глушаков – о словах Федуна: «Поволнуется до следующего матча, и «Спартак» продолжит играть. Как можно сняться?»

Ну а как играть дальше? Подскажи Денис! Вот скажем в следующей игре Спартак подправит реализацию и забьет 3 мяча. А Судьи с ВАРом придумают 3 пеналя в ворота Спартака. Как играть когда в мире футбола снова всё решают даже не деньги, а связи?
Глава РФПЛ -Санкт-Петербург, Глава РФС - Санкт-Петербург, Глава Минспорта-Санкт-Петербург, Глава государства-Санкт-Петербург.
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что столичный клуб не снимется с чемпионата, как об этом заявил в воскресенье его владелец Леонид Федун.
«Всегда есть такие моменты, когда несправедливо судят. Снимутся с чемпионата? Думаю, это эмоции. Как можно сняться? Я тогда не знаю.
Леонид Арнольдович просто расстроился, это эмоции. Наутро встанет, поволнуется до следующего матча, и продолжат играть», – сказал Глушаков.
- Федун пригрозил снять команду с чемпионата после матча с «Сочи» (2:2).
- В ворота «Спартака» назначили два пенальти.
- После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.
Прядкин: «Федун сделал заявление на эмоциях. Не могу представить РПЛ без «Спартака»