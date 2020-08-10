Глушаков – о словах Федуна: «Поволнуется до следующего матча, и «Спартак» продолжит играть. Как можно сняться?»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что столичный клуб не снимется с чемпионата, как об этом заявил в воскресенье его владелец Леонид Федун.

«Всегда есть такие моменты, когда несправедливо судят. Снимутся с чемпионата? Думаю, это эмоции. Как можно сняться? Я тогда не знаю.

Леонид Арнольдович просто расстроился, это эмоции. Наутро встанет, поволнуется до следующего матча, и продолжат играть», – сказал Глушаков.

Федун пригрозил снять команду с чемпионата после матча с «Сочи» (2:2).

В ворота «Спартака» назначили два пенальти.

После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.

Прядкин: «Федун сделал заявление на эмоциях. Не могу представить РПЛ без «Спартака»