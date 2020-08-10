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  • Прядкин: «Федун сделал заявление на эмоциях. Не могу представить РПЛ без «Спартака»

Прядкин: «Федун сделал заявление на эмоциях. Не могу представить РПЛ без «Спартака»

10 августа 2020, 00:32
44

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата.

«Предполагаю, Леонид Арнольдович сделал это заявление на эмоциях, его можно понять. Я не могу даже представить РПЛ без «Спартака» – это важная команда для нашего футбола. Уверен, все вопросы можно будет решить конструктивно.

Конечно, мы бы не хотели обсуждать судейство в первом туре нового сезона, но раз вопросы есть – их нужно рассматривать в рабочем порядке, надеемся, судейско-экспертная комиссия вынесет справедливое решение», – сказал Прядкин.

Федун после коронавируса – пожар: критикует судей, нападает на «Зенит», обещает сняться с чемпионата

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Прядкин Сергей Федун Леонид
Комментарии (44)
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морозз
1597009015
Ещё один долбодятел Газпромовский решил что то сказать! Дибил!
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Nevsky_RU
1597009098
Легко можно представить РПЛ без спама - нет нытья и слива очков замшелым полупрофессиональным клубам с задворок Европы)
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paracetamol
1597009708
Не могу представить РПЛ без «Спартака»... ------------------------------ А я могу, как и РПЛ без Прядкина. Все это дерьмо давно надо пустить на удобрения.
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dim29
1597010424
зашевелились паскуды,щас ЛАФу сто пудов с верхов званят,заверяют,что во всём разберутся. Лёня ***** их пошли и заднею не втыкай,лучше к бульбашам уйти,чем в этой помойке играть,прогнила вся система.
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Дядя Серёжа
1597031677
Эх как бомжи разговорились, где культурная столица? Тьфу на вас. Спартак был, есть и будет лучшей командой России не смотря на занятое место. Без человечьих мозгов этого не понять.
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Ганнибал Лектор
1597032742
Нет, это сложно понять, так как это поведение девочки-истерички, а никак не мужика, занимающегося серьезным бизнесом. Надо это пресекать. Вопросы по судейству должны решаться в рабочем порядке, а не в ультимативном, после бабских слёз
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Добрый Фей
1597036980
Прекрасно могу представить..Была бы дельная команда,а по факту так себе середнячёк
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zenitforever2015
1597040342
,, Ты кто такой , Спартак ? Давай , до свидания "
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paracetamol
1597040376
Который раз свини Федуна позорят, а он все терпит, поражаюсь! Дал 8 лярдов сверх положенных, они все разворовали и сожрали, даже на судей не оставили, а теперь воют - дай еще!
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alp
1597040505
да не.. мужик сказал - мужик сделал.. или федун не мужик?
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