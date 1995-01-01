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    Прядкин: «Федун сделал заявление на эмоциях. Не могу представить РПЛ без «Спартака»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата.

    «Предполагаю, Леонид Арнольдович сделал это заявление на эмоциях, его можно понять. Я не могу даже представить РПЛ без «Спартака» – это важная команда для нашего футбола. Уверен, все вопросы можно будет решить конструктивно.

    Конечно, мы бы не хотели обсуждать судейство в первом туре нового сезона, но раз вопросы есть – их нужно рассматривать в рабочем порядке, надеемся, судейско-экспертная комиссия вынесет справедливое решение», – сказал Прядкин.

    Федун после коронавируса – пожар: критикует судей, нападает на «Зенит», обещает сняться с чемпионата

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 00:32
    Комментарии32
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      Рейтинг: +10

      ratafed 55 минут назад

      Договорные матчи >> pro100stavka.ru

      0
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      Рейтинг: +288

      mp7700 1 час назад

      Пока у руководства нашего футбола гомосеки и педофилы... толку дискутировать... снимитесь с должности... Пока уефа реально ничего не заподозрили.

      0
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      Рейтинг: +1571

      FENIX-SL 1 час назад

      рпл без динамо мог представить?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +262

      dim29 2 часа назад

      зашевелились паскуды,щас ЛАФу сто пудов с верхов званят,заверяют,что во всём разберутся. Лёня ***** их пошли и заднею
      не втыкай,лучше к бульбашам уйти,чем в этой помойке играть,прогнила вся система.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7225

      paracetamol 2 часа назад

      Не могу представить РПЛ без «Спартака»...
      ------------------------------
      А я могу, как и РПЛ без Прядкина. Все это дерьмо давно надо пустить на удобрения.

      4
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      Рейтинг: +3465

      "supermax" > paracetamol 2 часа назад

      Себя с мозгами попробуй представить

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7225

      paracetamol > "supermax" 2 часа назад

      Ты мои мозги со своими свинским не сравнивай! Авгиевы конюшни надо когда-то чистить и это факт!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -114

      alarm_иг > paracetamol 2 часа назад

      Х.ули сравнивать, если у тебя мозгов то нет и не было. Гыгы. Когда на ник Гаврюша перейдешь?? Или ФК ПупсиГ? Гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3465

      "supermax" > paracetamol 1 час назад

      Эти конюшни не очистить, если они в твоей голове, дятел

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3514

      Каратель > paracetamol 1 час назад

      Представляй что хочешь,у ********** извращенные представления,чихать на тебя

      0
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      Рейтинг: +442

      АндрейФКСМ 2 часа назад

      Главку судейского комитета в отставку

      0
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      Рейтинг: +442

      АндрейФКСМ 2 часа назад

      Прядкин болтун он полюбому знал все. И сам дал команду судье. Вот его увольнять нужно и главу РФС

      2
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      Рейтинг: +5438

      Борат 2 часа назад

      Теперь понятно почему этих поросей вытащили в прошлом сезоне - потому что видите ли прядкин (он же батя цорна) не видит рпл без рылов !!!!!
      Стыдно ! Позор крючкохвостым пищевикам !!!
      Гыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +213

      inzek > Борат 38 минут назад

      когда ж тебя забанят?! и друга твоего тоже

      0
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      Рейтинг: +4792

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Не можешь , а ты представь !!!
      Кому наххххх нужна ваша лига без СПАРТАКА ?

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +861

      Nevsky_RU 2 часа назад

      Легко можно представить РПЛ без спама - нет нытья и слива очков замшелым полупрофессиональным клубам с задворок Европы)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +442

      АндрейФКСМ > Nevsky_RU 2 часа назад

      Кстати вот питерский клуб если убрать то точно никто не заметит пропажу

      8
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      Рейтинг: +4792

      Alekxei Z. > Nevsky_RU 2 часа назад

      Дурачок , а кому вы нужны без СМ ?
      Ну заберите себе все титулы , и что ?
      Ты урод и не можешь понять . что вся РПЛ держится на Спартаке, ну может ещё кони котируются...
      Вы не о чём . Так , приблуда. Вова уйдёт и вас спишут...
      ВЫ БОМЖЫ по жизни !!!

      8
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      Рейтинг: +861

      Nevsky_RU > Alekxei Z. 2 часа назад

      Ты слишком конченый что бы с тобой дискутировать))

      0
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      Рейтинг: +4792

      Alekxei Z. > Nevsky_RU 2 часа назад

      Наверно я такой.
      Говорю вещи , которые на виду, не вру ,не пытаюсь подлизать властьдержащим. Конечно я тебе непонятен..
      Работай ртом , может и выйдешь в люди , а Честь и Достоинство, не про тебя ???

      3
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      Рейтинг: +662

      elessar arnor > Nevsky_RU 48 минут назад

      да не, как лишитесь газа и пр плюшек, займете подобающее место, пед е рас стические игрушки закрыли здравый смысл в сознании болел синита

      0
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