Прядкин: «Федун сделал заявление на эмоциях. Не могу представить РПЛ без «Спартака»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата.

«Предполагаю, Леонид Арнольдович сделал это заявление на эмоциях, его можно понять. Я не могу даже представить РПЛ без «Спартака» – это важная команда для нашего футбола. Уверен, все вопросы можно будет решить конструктивно.

Конечно, мы бы не хотели обсуждать судейство в первом туре нового сезона, но раз вопросы есть – их нужно рассматривать в рабочем порядке, надеемся, судейско-экспертная комиссия вынесет справедливое решение», – сказал Прядкин.

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