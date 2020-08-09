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    Федун после коронавируса – пожар: критикует судей, нападает на «Зенит», обещает сняться с чемпионата


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    Голосов: 0
    09.08.2020 23:46
    Ух.

    Конец марта. Коронавирус останавливает футбол.

    • Forbes: Федун потерял более 900 миллионов из-за падения нефтяных котировок.

    • Bloomberg: Федун потерял за день 508 миллионов долларов.

    Федун и сам подтверждал потери: «Очень серьезный удар по бюджету. Доходов нет».

    Еще один удар – Федун сам переболел коронавирусом. А дальше – дерзкое поведение: и клуба, и владельца.

    1) Жесткая критика судей: «Если будет Вилков, можно не выходить на матч» и «Предлагаю сделать хэштег #СудитеСпартакКакЗенит, тогда мы будем чемпионами».

    2) Агрессивная политика: уволили Цорна, пригласив Газизова; громко забрали Кокорина; странные связи с «Химками».

    3) Нападки на «Зенит»: «А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки».

    4) Последнее (и самое громкое) – слова о снятии с чемпионата: «Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии4
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      Рейтинг: +256

      Вальдемар IV 16 минут назад

      другие клубы тоже не судят как зенит, ну кроме локо, каждый матч почти пенку ставили, и они то поболее на что-то претендовали, чем спартак, почему только инародник ноет

      0
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      Рейтинг: +6250

      alarm 17 минут назад

      стыдно за федунятник))

      0
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      Рейтинг: +236

      Красногорск_Фан 30 минут назад

      Федун много странных и спорных решений принимал в прошедшие годы. Но в этом случае он прав. Начался уже полный беспредел, на который можно реагировать ТОЛЬКО крутыми мерами, акциями, громкими заявлениями. И от этого г.на страдает не только Федун, но и весь чемпионат обесценивается, а также усилия команды и тренера.

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      Рейтинг: +5627

      ivany4 40 минут назад

      А в чем он не прав в пунктах 1.) , 2.) , 3.) , 4.) ???

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