Федун после коронавируса – пожар: критикует судей, нападает на «Зенит», обещает сняться с чемпионата

Ух.

Конец марта. Коронавирус останавливает футбол.

• Forbes: Федун потерял более 900 миллионов из-за падения нефтяных котировок.

• Bloomberg: Федун потерял за день 508 миллионов долларов.

Федун и сам подтверждал потери: «Очень серьезный удар по бюджету. Доходов нет».

Еще один удар – Федун сам переболел коронавирусом. А дальше – дерзкое поведение: и клуба, и владельца.

1) Жесткая критика судей: «Если будет Вилков, можно не выходить на матч» и «Предлагаю сделать хэштег #СудитеСпартакКакЗенит, тогда мы будем чемпионами».

2) Агрессивная политика: уволили Цорна, пригласив Газизова; громко забрали Кокорина; странные связи с «Химками».

3) Нападки на «Зенит»: «А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки».

4) Последнее (и самое громкое) – слова о снятии с чемпионата: «Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже».