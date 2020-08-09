Кашшаи – о втором пенальти в ворота «Спартака»: «К сожалению, арбитр совершил ошибку»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что судьи допустили ошибку, поставив пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Сочи» (2:2).

Главный арбитр матча Василий Казарцев назначил в ворота «Спартака» два пенальти.

назначил в ворота «Спартака» два пенальти. Один в первом тайме реализовал Дмитрий Полоз , второй – в концовке встречи Кристиан Нобоа .

, второй – в концовке встречи . После игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда снимется с РПЛ.

«К сожалению, арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте. Я не вижу никакого нарушения в действиях Жиго», – сказал Кашшаи.