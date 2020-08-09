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  • Кашшаи – о втором пенальти в ворота «Спартака»: «К сожалению, арбитр совершил ошибку»

Кашшаи – о втором пенальти в ворота «Спартака»: «К сожалению, арбитр совершил ошибку»

9 августа 2020, 23:33
67

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что судьи допустили ошибку, поставив пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Сочи» (2:2).

«К сожалению, арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте. Я не вижу никакого нарушения в действиях Жиго», – сказал Кашшаи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Кашшаи Виктор Казарцев Василий
Комментарии (67)
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Каратель помойников
1597005365
Вопрос к кашаю,к чьему сожалению? Продажные твари
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Hektor 84
1597005889
А вот теперь кашшаи переговоры главного судьи и судьи на вар в студию
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Жуков А
1597006435
Я не болею за Спартак. Не видел матча. Но после того как Федун сказал о снятии клуба с чемпионата, решил посмотреть эпизоды с назначением пенальти. Это что то.... Просто реально все поставлено ни за что. И это даже не спорные моменты. Здесь два варианта. Или судья никакой категории. И его нужно гнать из корпуса. Плюс гнать тех кто его туда взял. Или судья судил предвзято. За деньги или по звонку. А за это можно и посадить
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Йост
1597007381
Всем ясно, что судья судил предвзято, а значит брал взятку. Сколько лет дают у нас в России за взятку от 7 до 15 лет с конфискацией имущества. Надо для начала Федуну подать на судью в суд...Интересно получится в суде судят судью.
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aaaaahhhh
1597008655
увы сударь, но там и первого не было.
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maygli
1597014414
Да нет , Кашшаи, ошибку он совершил с первым пенальти, а второй он ставил намеренно. Чудило, где тебя откопали только.
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Zenit_Zenit
1597027966
Все судейки дружно приссали Федуна. Что не верного в первом пенальти? Ничего, все по делу- игра не в мячь, а в ногу. Что не верного во втором пенальти? Ничего - все по делу, игрока сбивают в штрафной. Наткнулся, говорите, сам? Натыкаются на то, что выставляется намеренно. Итак, проблема не в судье, проблема в хряках. Перестали хрюкать, стали сопли распускать. Федун решил снять команду ? В добрый путь, давно пора, меньше грязи будет в нашем футболе...
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Соарес
1597037267
А питерские дибилы все равно не увидели ,что пенальти не было
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drSAN
1597037949
даже судьи признали, что пенальти (второго) не было. А бомжи в свое ду-ду дуют. Уйдет господдержка и не будет зенита, как не было его тыщу лет до и после
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paracetamol
1597041856
Чистый пен. Жига срубил игрока не владеющего мячом в штрафной. Все по-правилам!
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