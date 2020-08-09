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  • Родченков обвинил экс-врача «Зенита» Пухова в допинговых связях

Родченков обвинил экс-врача «Зенита» Пухова в допинговых связях

9 августа 2020, 13:41
23

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о допинге в российском спорте.

По его словам, к допингу имел отношение бывший главный врач «Зенита» Сергей Пухов.

«Он был частью команды, реализовывавшей государственную допинговую программу. У него отличные знания в части допинговых схем, а также богатый практический опыт», – сказал Родченков.

Британское издание Daily Mail упомянуло фрагмент из автобиографии экс-футболиста «Зенита» Фернандо Риксена: «Не знаю, какие именно препараты я получал от доктора Пухова, но они работали! Моя энергия била через край. Но я был убежден, что все законно. Говорил себе, что Пухову известны рамки. В конце концов, он работал врачом олимпийской сборной России», – писал Риксен.

  • Пухов работал в «Зените» с 2006 по 2017 год.
  • Он также работал олимпийским врачом и был любимым доктором тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина, известного многочисленными допинг-скандалами.

Источник: Daily Mail
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (23)
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dim29
1596969881
этот Родченков вобще жив?А то так можно прикрываясь его фамилией,всё что угодно стряпать.
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порт
1596970031
Григория стали забывать, и он решил из подвала о себе напомнить?
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woyser
1596970700
Быдло.
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Снег
1596971879
Издохни ты уже, тварь...
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kosmonaft
1596972260
когда его уже на кол посадят
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3a zenit
1596973498
Вот же говно,реальный предатель,за кусок хлеба мать родную продал собака.Уверен что большинство в правительстве такие же гундоны предатели.
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Ден 781
1596974197
Он ещё живой что ли ?
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knikos
1596978734
А почему этот "живой труп" про бромонтан ничего не "раскрыл" ?
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O-kolesov
1596979752
Конечно, на Риксена можно валить,но только он скоро год как умер.
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Hektor 84
1596980993
Я весь синит проверил бы на допинг. Особенно шлюбу, иногда он такую ахинею несет. Явно на чем то прущем сидит. Гомосятину за армейский юмор выдает полу покер. Сам то и дня в армии не служил, а сравнения приводит.
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