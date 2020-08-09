Родченков обвинил экс-врача «Зенита» Пухова в допинговых связях

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о допинге в российском спорте.

По его словам, к допингу имел отношение бывший главный врач «Зенита» Сергей Пухов.

«Он был частью команды, реализовывавшей государственную допинговую программу. У него отличные знания в части допинговых схем, а также богатый практический опыт», – сказал Родченков.

Британское издание Daily Mail упомянуло фрагмент из автобиографии экс-футболиста «Зенита» Фернандо Риксена: «Не знаю, какие именно препараты я получал от доктора Пухова, но они работали! Моя энергия била через край. Но я был убежден, что все законно. Говорил себе, что Пухову известны рамки. В конце концов, он работал врачом олимпийской сборной России», – писал Риксен.