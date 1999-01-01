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    Родченков обвинил экс-врача «Зенита» Пухова в допинговых связях

    Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о допинге в российском спорте.

    По его словам, к допингу имел отношение бывший главный врач «Зенита» Сергей Пухов.

    «Он был частью команды, реализовывавшей государственную допинговую программу. У него отличные знания в части допинговых схем, а также богатый практический опыт», – сказал Родченков.

    Британское издание Daily Mail упомянуло фрагмент из автобиографии экс-футболиста «Зенита» Фернандо Риксена: «Не знаю, какие именно препараты я получал от доктора Пухова, но они работали! Моя энергия била через край. Но я был убежден, что все законно. Говорил себе, что Пухову известны рамки. В конце концов, он работал врачом олимпийской сборной России», – писал Риксен.

    • Пухов работал в «Зените» с 2006 по 2017 год.
    • Он также работал олимпийским врачом и был любимым доктором тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина, известного многочисленными допинг-скандалами.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:41
    Комментарии18
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      Рейтинг: +1723

      Ден 781 1 час назад

      Он ещё живой что ли ?

      0
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      Рейтинг: +4081

      3a zenit 1 час назад

      Вот же говно,реальный предатель,за кусок хлеба мать родную продал собака.Уверен что большинство в правительстве такие же гундоны предатели.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1618

      Питерский князь 1 час назад

      Б.ля, опять насрать в РФ решил.
      Убили бы его уже что ли, паралимпийцы!
      =)))

      2
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      Рейтинг: +229

      kosmonaft 1 час назад

      когда его уже на кол посадят

      3
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      Рейтинг: +544

      GreyDM 1 час назад

      Эээйй!!! где ГРУ пора туристов с "новичком" к этому врагу народа отправлять)))

      1
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      Рейтинг: +1689

      diadushka > GreyDM 1 час назад

      знали бы где его прячут, давно отправили бы любителей разглядывать шпили

      1
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      Рейтинг: +68

      Снег 1 час назад

      Издохни ты уже, тварь...

      3
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      Рейтинг: +380

      Зентролль 1 час назад

      Уже жить ему надоело...

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      Рейтинг: +10828

      silver29 1 час назад

      А теперь посмотрите кто привел Родю в большой спорт, несмотря на то, что его родная сестра в то время уже отбывала срок за наркоту, а привел его большой друг сенита в недавнем прошлом министр целого спорта ((((

      2
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      Рейтинг: +7180

      paracetamol 1 час назад

      Этому типу надо всех обо-рать за кого заплатили. Ну а Риксен хоть и тупой был, но мордоворот тот еще!

      0
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      Рейтинг: +3184

      woyser 1 час назад

      Быдло.

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