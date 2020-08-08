Вице-президент ФХР Ротенберг: «Сборная России по хоккею ориентируется на «Барселону», «Ливерпуль»

Роман Ротенберг, глава штаба сборной России по хоккею и вице-президент ФХР, раскрыл ориентиры главной команды страны. Она смотрит на футбол.

«Мы в сборной России по хоккею ставим себе в качестве ориентира лучшие команды мира. Не только в хоккее: «Барселона» и «Ливерпуль» — лучшие команды мира.

Прессинг, игра в атаке — это то, что у нас было всегда. В СССР у Виктора Васильевича Тихонова были элементы того, что в Германии называют гегенпрессинг. Мы хотим показывать пример, чтобы на нас соперники смотрели. При этом мы не закрываемся от современных тенденций», – сказал Ротенберг Sport24.