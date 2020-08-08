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    Вице-президент ФХР Ротенберг: «Сборная России по хоккею ориентируется на «Барселону», «Ливерпуль»

    Роман Ротенберг, глава штаба сборной России по хоккею и вице-президент ФХР, раскрыл ориентиры главной команды страны. Она смотрит на футбол.

    «Мы в сборной России по хоккею ставим себе в качестве ориентира лучшие команды мира. Не только в хоккее: «Барселона» и «Ливерпуль» — лучшие команды мира.

    Прессинг, игра в атаке — это то, что у нас было всегда. В СССР у Виктора Васильевича Тихонова были элементы того, что в Германии называют гегенпрессинг. Мы хотим показывать пример, чтобы на нас соперники смотрели. При этом мы не закрываемся от современных тенденций», – сказал Ротенберг Sport24.

    • «Ливерпуль» – действующий победитель АПЛ.
    • «Барселона» продолжает выступление в Лиге чемпионов.
    • Сборная России по хоккею не брала чемпионат мира с 2014 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2063

      Snek 1 час назад

      Ромачка, что ты несёшь чудо недоношенное?

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