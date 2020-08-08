«Сочи» представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2020/21

Состоялась презентация новой формы «Сочи», в которой команда будет играть в сезоне-2020/21.
Домашний комплект выполнен в белом цвете с диагональными полосами в нижней части игровой футболки, гостевой – в синем цвете, вратарский – в салатном цвете.
Технический спонсор – компания Nike.
- «Сочи» в прошлом сезоне финишировал в РПЛ на 12-м месте.
- Новый чемпионат команда начинает в воскресенье гостевым матчем против «Спартака».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Сочи»