«Сочи» представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2020/21

Состоялась презентация новой формы «Сочи», в которой команда будет играть в сезоне-2020/21.

Домашний комплект выполнен в белом цвете с диагональными полосами в нижней части игровой футболки, гостевой – в синем цвете, вратарский – в салатном цвете.

Технический спонсор – компания Nike.

«Сочи» в прошлом сезоне финишировал в РПЛ на 12-м месте.

Новый чемпионат команда начинает в воскресенье гостевым матчем против «Спартака».