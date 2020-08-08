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    «Сочи» представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2020/21

    Состоялась презентация новой формы «Сочи», в которой команда будет играть в сезоне-2020/21.

    Домашний комплект выполнен в белом цвете с диагональными полосами в нижней части игровой футболки, гостевой – в синем цвете, вратарский – в салатном цвете.

    Технический спонсор – компания Nike.

    • «Сочи» в прошлом сезоне финишировал в РПЛ на 12-м месте.
    • Новый чемпионат команда начинает в воскресенье гостевым матчем против «Спартака».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Сочи»

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии5
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      Рейтинг: +280

      Хейтер Аларм 1 час назад

      И чем она отличается от прошлой?

      0
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      ...
      Рейтинг: +9164

      Skull_Boy > Хейтер Аларм 55 минут назад

      Как чем на белой брызги спермы смурфиков есть

      0
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      ...
      Рейтинг: +280

      Хейтер Аларм > Skull_Boy 50 минут назад

      Сделали б и на синей брызги спермы, но уже белой - человеческой

      0
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      Рейтинг: +16140

      bset 1 час назад

      После презентации формы ЦСКА такая форма выглядит пустоватой.

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      Рейтинг: +9164

      Skull_Boy 2 часа назад

      Бомжи свои постирушки отдали что-ли

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