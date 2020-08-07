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  • Кикнадзе: «60 на 40 в пользу того, что мы сделаем трансфер Алексея Миранчука в другой клуб»

Кикнадзе: «60 на 40 в пользу того, что мы сделаем трансфер Алексея Миранчука в другой клуб»

7 августа 2020, 11:37
6

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе оценил шансы на продажу полузащитника Алексея Миранчука в другой клуб.

– Какая ситуация по Миранчуку? Насколько понимаем, ведутся переговоры о продлении контракта.

– Не могу сказать, что ведем переговоры, скорее, мы обменялись мнениями на случай продления. При этом считаю: если Алексею и уезжать в Европу, то нынешнее лето или зима – лучшее время.

Но это если решение будет в пользу «уезжать». Потому что финальное решение может быть и «не уезжать». Значит, мы сохраним системообразующего игрока на долгие годы.

Мы все-таки хотим создать систему, при которой в 24–25 лет ребята бы уезжали, а в 29–30 возвращались и еще 2–3 года работали на команду, передавали опыт молодым одноклубникам. Поэтому с представителями Миранчука рассматриваем несколько сценариев.

Из Европы есть несколько интересных вариантов. Причем реально хороших! Если не сложится, а такое тоже бывает, значит, нам играть в Лиге чемпионов будет существенно легче.

На мой взгляд, Леша очень прибавил за последний год с точки зрения самооценки, психологии и осознания, с одной стороны, как много ему дано Богом; с другой, сколько труда он сам в себя вложил. Мне кажется, сейчас в нем кипит азарт.

– Давайте возьмем в процентном соотношении: уйдет/не уйдет.

– 60 на 40 в пользу того, что мы сделаем трансфер. Прямо сейчас есть два варианта, которые бы устроили всех: нас, Лешу и команду, которая его возьмет.

– Тогда речь об этом трансфером окне? Зимой останется полгода до окончания контракта, а это совсем другая цена.

– Нам пришлось потратить много времени и убедить рынок в том, что выкупная цена, прописанная в контракте Алексея, является продуктом временного фиксирования и в любом случае согласуется с игроком и клубом.

Плюс в том, чтобы уходить зимой, есть: я верю, что в этот раз в Лиге чемпионов Алексей будет еще более заметной фигурой. С этой точки зрения шанс засветиться положительный. Но если все срастется с теми клубами, о которых я говорил, то нужно уходить сейчас. Там реально хорошие варианты.

  • Сообщалось, что «Милан» предлагал контракт Миранчуку.
  • Контракт игрока действует до лета 2021 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Кикнадзе Василий
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1596790218
Да продай ты его уже в Зенит, не нужен он никому в Европе за такие бабки
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ALEX ML
1596790365
Чебурашка все знает и понимает, только на горшок не просится
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isakkobelini
1596803177
думаю трансферов на выход у Локо этим летом точно не будут
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paracetamol
1596805754
60 на 40 в пользу того, что мы сделаем трансфер. ------------------------------------------- Я не понимаю, чему радуется этот идиот?
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Рубинище
1596809183
Он глуповат или прикидывается. Ну кто будет покупать игрока зимой если через полгода он бесплатно сможет перейти. какой-либо клуб спокойно договорится с игроком и всё. А Сейчас его отпустить , т.е. продать ну максимум миллионов за 6-8 и смысла нет т.к. ЛЧ вот вот. поэтому какие 60на40 то ? Локо нужно продлевать контракт , и уже вчера и надеятся что он проявит себя в ЛЧ. а летом след. его продать в любом случае лямов за 15.. иначе пролетят как фанера над Парижом.
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