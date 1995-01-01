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    Кикнадзе: «60 на 40 в пользу того, что мы сделаем трансфер Алексея Миранчука в другой клуб»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе оценил шансы на продажу полузащитника Алексея Миранчука в другой клуб.

    – Какая ситуация по Миранчуку? Насколько понимаем, ведутся переговоры о продлении контракта.

    – Не могу сказать, что ведем переговоры, скорее, мы обменялись мнениями на случай продления. При этом считаю: если Алексею и уезжать в Европу, то нынешнее лето или зима – лучшее время.

    Но это если решение будет в пользу «уезжать». Потому что финальное решение может быть и «не уезжать». Значит, мы сохраним системообразующего игрока на долгие годы.

    Мы все-таки хотим создать систему, при которой в 24–25 лет ребята бы уезжали, а в 29–30 возвращались и еще 2–3 года работали на команду, передавали опыт молодым одноклубникам. Поэтому с представителями Миранчука рассматриваем несколько сценариев.

    Из Европы есть несколько интересных вариантов. Причем реально хороших! Если не сложится, а такое тоже бывает, значит, нам играть в Лиге чемпионов будет существенно легче.

    На мой взгляд, Леша очень прибавил за последний год с точки зрения самооценки, психологии и осознания, с одной стороны, как много ему дано Богом; с другой, сколько труда он сам в себя вложил. Мне кажется, сейчас в нем кипит азарт.

    – Давайте возьмем в процентном соотношении: уйдет/не уйдет.

    – 60 на 40 в пользу того, что мы сделаем трансфер. Прямо сейчас есть два варианта, которые бы устроили всех: нас, Лешу и команду, которая его возьмет.

    – Тогда речь об этом трансфером окне? Зимой останется полгода до окончания контракта, а это совсем другая цена.

    – Нам пришлось потратить много времени и убедить рынок в том, что выкупная цена, прописанная в контракте Алексея, является продуктом временного фиксирования и в любом случае согласуется с игроком и клубом.

    Плюс в том, чтобы уходить зимой, есть: я верю, что в этот раз в Лиге чемпионов Алексей будет еще более заметной фигурой. С этой точки зрения шанс засветиться положительный. Но если все срастется с теми клубами, о которых я говорил, то нужно уходить сейчас. Там реально хорошие варианты.

    • Сообщалось, что «Милан» предлагал контракт Миранчуку.
    • Контракт игрока действует до лета 2021 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +5233

      Борат 33 минуты назад

      скорей бы уже продали этого муранчука !
      гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1502

      ALEX ML 52 минуты назад

      Чебурашка все знает и понимает, только на горшок не просится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9129

      Skull_Boy 55 минут назад

      Да продай ты его уже в Зенит, не нужен он никому в Европе за такие бабки

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2681

      Cleaner 56 минут назад

      Трансфер. Сделаем. В другой клуб... А КТО за Локо в ЛЧ играть будет? Или руководству Локо это по барабану? Главное карманы свои баблом набить...(

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