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  • Metaratings: «Милан» провел переговоры с представителями Алексея Миранчука

Metaratings: «Милан» провел переговоры с представителями Алексея Миранчука

29 июля 2020, 17:38
7

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук становится ближе к переходу в «Милан».

По информации Metaratings, с 25 по 28 июля состоялся первый раунд переговоров руководства миланцев с представителями игрока и посредником Деяном Йоксимовичем. Представители клуба остались довольны результатами переговоров

Сейчас «Милан» – единственный реальный претендент на россиянина. Сообщалось, что частью сделки станет защитник Диего Лаксальт, при этом итальянцы выплатят денежную компенсацию.

Ранее «Милан» не смог включить в трансфер Миранчука левого защитника Рикардо Родригеса.

  • Полузащитник сыграл в этом сезоне за «Локомотив» 32 матча, забив 16 мячей и сделав пять ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings

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Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Милан Миранчук Алексей
Комментарии (7)
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AHTUNGBOL
1596033677
Не знаю, будет ли польза для Милана от этого трансфера, но вот для Миранчука польза будет огромная...
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portero
1596034272
интересно будет посмотреть, а то давно сватают.....
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diadushka
1596034973
его предел Дженоа, Кальяри и другие борющиеся за выживание. Какой Милан...........?
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PAREVG.
1596035216
Только не Ласкальта, во первых на данный момент в Локо 9 легионеров, и еще вроде как с Камано договорились, то есть 10, двое лишних. А во вторых, Ласкальт как и Мурило, пожарит в обороне, поэтому от греха подальше, сидит в Милане на лавке .
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Kruglov2412
1596037335
Какой смысл Алексею менять лигу чемпионов на лигу Европы или только ради серии а не понимаю да и Милан так себе клуб в данное время......
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