Metaratings: «Милан» провел переговоры с представителями Алексея Миранчука

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук становится ближе к переходу в «Милан».

По информации Metaratings, с 25 по 28 июля состоялся первый раунд переговоров руководства миланцев с представителями игрока и посредником Деяном Йоксимовичем. Представители клуба остались довольны результатами переговоров

Сейчас «Милан» – единственный реальный претендент на россиянина. Сообщалось, что частью сделки станет защитник Диего Лаксальт, при этом итальянцы выплатят денежную компенсацию.

Ранее «Милан» не смог включить в трансфер Миранчука левого защитника Рикардо Родригеса.