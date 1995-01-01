Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Metaratings: «Милан» провел переговоры с представителями Алексея Миранчука

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук становится ближе к переходу в «Милан».

    По информации Metaratings, с 25 по 28 июля состоялся первый раунд переговоров руководства миланцев с представителями игрока и посредником Деяном Йоксимовичем. Представители клуба остались довольны результатами переговоров

    Сейчас «Милан» – единственный реальный претендент на россиянина. Сообщалось, что частью сделки станет защитник Диего Лаксальт, при этом итальянцы выплатят денежную компенсацию.

    Ранее «Милан» не смог включить в трансфер Миранчука левого защитника Рикардо Родригеса.

    • Полузащитник сыграл в этом сезоне за «Локомотив» 32 матча, забив 16 мячей и сделав пять ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:38
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100

      Kruglov2412 24 минуты назад

      Какой смысл Алексею менять лигу чемпионов на лигу Европы или только ради серии а не понимаю да и Милан так себе клуб в данное время......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1796

      Genz 57 минут назад

      Милан сейчас г.а.в.н.о не сильнее Оренбурга. Локомотив - это марка РЖД крутяк. В Италии в раздевалках гомосячат,а в раздевалке Локо Тургенева читают

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +462

      Вонючая столица > Genz 21 минуту назад

      ..... и ещё "Баню" А.Н. Толстого

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      PAREVG. 59 минут назад

      Только не Ласкальта, во первых на данный момент в Локо 9 легионеров, и еще вроде как с Камано договорились, то есть 10, двое лишних.
      А во вторых, Ласкальт как и Мурило, пожарит в обороне, поэтому от греха подальше, сидит в Милане на лавке .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1646

      diadushka 1 час назад

      его предел Дженоа, Кальяри и другие борющиеся за выживание. Какой Милан...........?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40516

      portero 1 час назад

      интересно будет посмотреть, а то давно сватают.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1280

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Не знаю, будет ли польза для Милана от этого трансфера, но вот для Миранчука польза будет огромная...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      Semenycch 1 час назад

      Алексей Миранчук один из лучших Российских футболистов и будет хорошо, если он попробует свои силы в сильной Европейской лиге.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78177
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru