Metaratings: «Милан» провел переговоры с представителями Алексея Миранчука

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук становится ближе к переходу в «Милан».
По информации Metaratings, с 25 по 28 июля состоялся первый раунд переговоров руководства миланцев с представителями игрока и посредником Деяном Йоксимовичем. Представители клуба остались довольны результатами переговоров
Сейчас «Милан» – единственный реальный претендент на россиянина. Сообщалось, что частью сделки станет защитник Диего Лаксальт, при этом итальянцы выплатят денежную компенсацию.
Ранее «Милан» не смог включить в трансфер Миранчука левого защитника Рикардо Родригеса.
- Полузащитник сыграл в этом сезоне за «Локомотив» 32 матча, забив 16 мячей и сделав пять ассистов.
- Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings
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