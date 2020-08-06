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  • Газизов – о лимите на аренды: «Смешная история. Стреляем сами себе в ногу»

Газизов – о лимите на аренды: «Смешная история. Стреляем сами себе в ногу»

6 августа 2020, 19:35
7

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов недоволен поправками о фарм-клубах, принятыми сегодня большинством клубов РПЛ.

  • Согласно поддержанным изменениям, клубы лиги не смогут отправлять более двух футболистов в аренду в одну команду.
  • Теперь реформу должен утвердить исполком РФС.

«Мы не голосовали против поправок. Просто у нас была позиция, что давайте тогда сведeм аренды вообще к нулю, если мы на такое пошли. Если подходить радикально, то давайте сделаем ноль.

Для меня любое ограничение приводит к границам. Это бьeт по экономике клубов. То есть мы говорим о том, что нас ограничивают лимиты, а потом сами ставим себе лимиты. Эта история смешная. Те, кто сейчас это инициировал, через некоторое время скажут, что они были неправы. Поверьте мне.

Я понимаю, зачем это всe. Но логики в этом мало. Мы все ругаем лимит на легионеров, а теперь ещe и на аренды выписали лимит. А теперь я должен думать, что в один клуб я двоих отдам, в другой одного. А если я хочу знакомому хорошему тренеру группу игроков отдать? Или какой-то клуб готов полностью покрывать зарплату всех? Стреляем сами себе в ногу», – сказал Газизов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (7)
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Garrincha58
1596733656
Газизов тебя слишком много везде уже достал
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порт
1596733803
Могу патроны дать.
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Ганнибал Лектор
1596733922
Невозможно не согласиться, достаточно бредовое ограничение
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paracetamol
1596734571
Да пусть молодежь на скамеке сидит. Или в ПФЛ переходит.
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Просто-333
1596777146
на базаре начали устанавливать правила. торгашам не нравится. играйте в футбол лучше...
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isakkobelini
1596807743
ну все бери свои слова обратно о том что спартак будет биться за титул.
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