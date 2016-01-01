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    Газизов – о лимите на аренды: «Смешная история. Стреляем сами себе в ногу»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов недоволен поправками о фарм-клубах, принятыми сегодня большинством клубов РПЛ.

    • Согласно поддержанным изменениям, клубы лиги не смогут отправлять более двух футболистов в аренду в одну команду.
    • Теперь реформу должен утвердить исполком РФС.

    «Мы не голосовали против поправок. Просто у нас была позиция, что давайте тогда сведeм аренды вообще к нулю, если мы на такое пошли. Если подходить радикально, то давайте сделаем ноль.

    Для меня любое ограничение приводит к границам. Это бьeт по экономике клубов. То есть мы говорим о том, что нас ограничивают лимиты, а потом сами ставим себе лимиты. Эта история смешная. Те, кто сейчас это инициировал, через некоторое время скажут, что они были неправы. Поверьте мне.

    Я понимаю, зачем это всe. Но логики в этом мало. Мы все ругаем лимит на легионеров, а теперь ещe и на аренды выписали лимит. А теперь я должен думать, что в один клуб я двоих отдам, в другой одного. А если я хочу знакомому хорошему тренеру группу игроков отдать? Или какой-то клуб готов полностью покрывать зарплату всех? Стреляем сами себе в ногу», – сказал Газизов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии17
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      Рейтинг: +2666

      Cleaner 1 час назад

      Газизова стало слишком много. Такое же трепло, как Уткин и Губерниев.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      Зентролль 1 час назад

      Это все поправки для дураков. Их можно легко обойти и сдавать в аренду в свой фарм-клубе хоть до 10 игроков...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7109

      paracetamol 1 час назад

      Да пусть молодежь на скамеке сидит. Или в ПФЛ переходит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5206

      Борат 1 час назад

      Он всегда таким был или как стал рылой ? Позор крючкохвостым пищевикам ! Гыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +355

      Зентролль > Борат 1 час назад

      Привет, татарин...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2666

      Cleaner > Борат 1 час назад

      Похоже, что стал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1482

      Puddle 1 час назад

      Я думал он про Ананидзу

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -1034

      Бoрат > Puddle 1 час назад

      Неее - он про Де Зеува . Гыгыгы .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1973

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Невозможно не согласиться, достаточно бредовое ограничение

      2
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      Рейтинг: +4394

      порт 2 часа назад

      Могу патроны дать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1034

      Бoрат > порт 1 час назад

      А разрешение на хранение боеприпасов у тебя есть ? Гыгыгы .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10976

      Garrincha58 2 часа назад

      Газизов тебя слишком много везде уже достал

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1589

      Semenycch 2 часа назад

      Все кто приходят в Спартак мгновенно превращаются в свиней? Ведь не был он свиньей совсем недавно в Уфе. Или был?
      Я эти поправки поддерживаю. Никаких фарм клубов ни у кого в высшей лиге быть не может!

      5
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      Рейтинг: +1055

      Алехсбургер. > Semenycch 2 часа назад

      Был башкир,и нет башкира..
      Только бабки,крыша мира
      и Спартак.
      Видно кто-нибудь м.дак.

      0
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      Рейтинг: -76

      alarm_иг > Semenycch 1 час назад

      Купи айпи... Продам. Гыгы

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      Рейтинг: -76

      alarm_иг > Semenycch 1 час назад

      Дятел, а то что ты тут других людей оскорбляешь это ничего??? Фуфел грёбаный. Айпи ему мой дайте вычислить.

      3
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      Рейтинг: -1034

      Бoрат > Semenycch 1 час назад

      Правильно !!!!!!!! " Ну конечно , окромя моей старушки . Гыгыгы .

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