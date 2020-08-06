Газизов – о лимите на аренды: «Смешная история. Стреляем сами себе в ногу»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов недоволен поправками о фарм-клубах, принятыми сегодня большинством клубов РПЛ.

Согласно поддержанным изменениям, клубы лиги не смогут отправлять более двух футболистов в аренду в одну команду.

Теперь реформу должен утвердить исполком РФС.

«Мы не голосовали против поправок. Просто у нас была позиция, что давайте тогда сведeм аренды вообще к нулю, если мы на такое пошли. Если подходить радикально, то давайте сделаем ноль.

Для меня любое ограничение приводит к границам. Это бьeт по экономике клубов. То есть мы говорим о том, что нас ограничивают лимиты, а потом сами ставим себе лимиты. Эта история смешная. Те, кто сейчас это инициировал, через некоторое время скажут, что они были неправы. Поверьте мне.

Я понимаю, зачем это всe. Но логики в этом мало. Мы все ругаем лимит на легионеров, а теперь ещe и на аренды выписали лимит. А теперь я должен думать, что в один клуб я двоих отдам, в другой одного. А если я хочу знакомому хорошему тренеру группу игроков отдать? Или какой-то клуб готов полностью покрывать зарплату всех? Стреляем сами себе в ногу», – сказал Газизов.