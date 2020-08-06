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  • «РБ-Спорт»: большинство клубов РПЛ проголосовали за поправки, ограничивающие появление фарм-клубов

«РБ-Спорт»: большинство клубов РПЛ проголосовали за поправки, ограничивающие появление фарм-клубов

6 августа 2020, 16:54
45

В РПЛ состоялось собрание клубов, на котором были приняты поправки о фарм-клубах, пишет «Рейтинг Букмекеров».

Первая поправка предусматривает снятие запрета на участие арендованных футболистов против клуба, отдавшего его в аренду. Вторая поправка ограничивает до двух футболистов переход в аренду из одного клуба в другой.

За вторую поправку проголосовали 11 клубов. Против были только «Спартак», «Зенит», «Уфа», «Химки», и «Сочи».

Теперь изменения должны быть утверждены исполкомом РФС.

Источник: «Рейтинг Букмекеров»

Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

Россия. Премьер-лига
Комментарии (45)
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serhio80
1596722395
ну будут оформлять как трансфер с опцией обратного выкупа)
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Добрый Бобер
1596722586
Т.е. как только за "Зенитом" додумались повторить, тут же лавочку прикрыли?
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Сильвербой
1596723315
Я Думаю что Дюков внесет небольшое изменение в виде сноски под * (*кроме Зенита) и можно будет принимать поправки!
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NewLife
1596723439
Это просто показуха, создающая к тому же неудобства в нормальной работе клубов. Лучше бы приняли правило о том, что в одном дивизионе, не могут выступать клубы, принадлежащие одному и тому же хозяину, включая его дочернии структуры.
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NewLife
1596723795
Также регламент (или устав) РФС надо дополнить правилом о том, что частные лица или организации, включая их сотрудников, оказывающие финансовую поддержку любому клубу в РПЛ не имеют права замещать руководящие должности в РФС.
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paracetamol
1596727765
Химики без игроков останутся.
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vsespartak01
1596728905
короче полный бардак!такого никогда не было!играли клубы и играли!сейчас наделали фарм -клубы,что сами не разберутся кто за кого?
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Из Твери Леха
1596731542
Химки должны играть ФНЛ-овским составом без всяких мелкадз и ананидз.
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ivany4
1596733643
Как всегда. Слышали звон, про фарм-клубы, да не знают где он. По существу и зачем он. Все что не делается многими российскими чиновниками, все делается ради показухи своей значимости. Во многих станах уже давно существует система фарм-клубов. Причем с различными вариантами сотрудничества, как с клубами, так и между клубами и лигами. Бери и делай. Собрание клубов, на котором были приняты поправки, как и сами поправки - ни о чем. Зато теперь у РФС появилась возможность показать свою значимость в этом вопросе.))
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rash1959
1596734332
РПЛ становится всё больше похожа на госдуму, Чтобы ни делать, лишь бы показать движуху, галочку поставить. Сначала что-то запретить/разрешить: Лимиты двигать туда-сюда, изменения регламента в любой момент... а потом начинают думать А приавильно ли это?
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