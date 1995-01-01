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    «РБ-Спорт»: большинство клубов РПЛ проголосовали за поправки, ограничивающие появление фарм-клубов

    В РПЛ состоялось собрание клубов, на котором были приняты поправки о фарм-клубах, пишет «Рейтинг Букмекеров».

    Первая поправка предусматривает снятие запрета на участие арендованных футболистов против клуба, отдавшего его в аренду. Вторая поправка ограничивает до двух футболистов переход в аренду из одного клуба в другой.

    За вторую поправку проголосовали 11 клубов. Против были только «Спартак», «Зенит», «Уфа», «Химки», и «Сочи».

    Теперь изменения должны быть утверждены исполкомом РФС.

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    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии39
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      Рейтинг: +1612

      Из Твери Леха 15 минут назад

      Химки должны играть ФНЛ-овским составом без всяких мелкадз и ананидз.

      0
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      Рейтинг: +10735

      silver29 41 минуту назад

      Ё-моё, борются с водяными мельницами, тут один клуб весь РФС и судейский корпус с ВАРом приватизировал, тырит денежки из бюджета страны и еще глумится в подконтрольных СМИ, вот с чем надо единогласно бороться.

      0
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      Рейтинг: +1724

      vsespartak01 59 минут назад

      короче полный бардак!такого никогда не было!играли клубы и играли!сейчас наделали фарм -клубы,что сами не разберутся кто за кого?

      0
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      Рейтинг: +1724

      vsespartak01 > Бoрат 43 минуты назад

      а я про тоже!все было по полочкам!а сейчас?

      0
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      Рейтинг: -1039

      Бoрат > vsespartak01 43 минуты назад

      И то правда - какого хрена все начали хитрожопить . Не хрен тут !!! Засрали уже все мозги . Вот ведь всё было понятно - вот есть Зенит , есть Сочи , есть Оренбург - всё это газпром и ВСЁ !!! А то началось хрен знает что - Химки какие то , аренды и прочее , умные стали , да ?

      1
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      Рейтинг: +2652

      Cleaner 1 час назад

      О КАК!!! Оказывается, за то чтобы не было фарм-клубов, нужно ГОЛОСОВАТЬ! Я то по своей наивности думал, что за их создание нужно ОТСТРЕНЯТЬ от футбола ВСЕХ причастных к этой афере...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10735

      silver29 > Cleaner 47 минут назад

      Сразу и не понял твоего предложения, прочел "отстрелять", ))) хорошо , проголосуем.

      2
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      Рейтинг: +2652

      Cleaner > silver29 46 минут назад

      Ну мы ж не звери.)

      0
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      Рейтинг: +7096

      paracetamol 1 час назад

      Химики без игроков останутся.

      3
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      Рейтинг: +535

      АКМ-74У > paracetamol 1 минуту назад

      Спартак даст Химкам денег на ВЫКУП своих игроков.

      0
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      Рейтинг: +535

      АКМ-74У > АКМ-74У 17 секунд назад

      Ну, или "продаст" за рупь.

      0
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      Рейтинг: -1039

      Бoрат 1 час назад

      Слава Богу , что не проголосовали за то , что нельзя быть спонсором сразу нескольких клубов в одной лиге , но думаю , что это не за горами - как только найдется кто то помимо газпрома , сразу эту лавочку закроют . Гыгыгы .

      5
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      Рейтинг: +20

      (Дорат)Брат Бората > Бoрат 1 час назад

      свиньи настолько тупые что сами придумать ничего не могут только повторяют, повторюшки хрюшки

      0
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      Рейтинг: +1724

      vsespartak01 > (Дорат)Брат Бората 1 час назад

      правильный то нашелся!до того правильный,что стал туп как пробка!как и твои братья алармобораты!да не стал,а так и есть!

      0
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      Рейтинг: -1039

      Бoрат > (Дорат)Брат Бората 51 минуту назад

      Домкрат , они действительно плохо понимают в том , как нае**ть всех и на " законных " основаниях иметь преференции , в этом нашему Зениту нет равных . Гыгыгы .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      Спартач80 2 часа назад

      Сейчас начнутся распродажи за 50000 рублей...

      3
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      Рейтинг: +10735

      silver29 2 часа назад

      Можно также воспользоваться БК РФ Статья 306.4. "Нецелевое использование бюджетных средств", против будет всего два клуба сенит и Сочи.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +1415

      СвинкаСправедливости > silver29 1 час назад

      Локомотив же)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      (Дорат)Брат Бората > silver29 1 час назад

      а пищевик с химками?

      1
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      Рейтинг: +1724

      vsespartak01 > (Дорат)Брат Бората 1 час назад

      заткнись *****!стыдно за зенит!богданыч ты хоть посодействуй!такие ушлепки у вас это просто ..............короче за зенит болеет стадо!алармобораты и придурков бригада!гы гы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +263

      Spirit_78 > silver29 1 час назад

      Пора уже наконец национализировать Лукойл - думаю, это будет справедливо. А мы посмотрим, как захрюкает секта.

      0
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      Рейтинг: +213

      Roma56 2 часа назад

      Зенит, Сочи, Спартак, Химки - понятно. А Уфе то внезапно чего с такого запрета? о_О

      2
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      Рейтинг: +5788

      alarm > Roma56 1 час назад

      они официальный фарм спартака)

      4
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      Рейтинг: +2218

      NewLife 2 часа назад

      Также регламент (или устав) РФС надо дополнить правилом о том, что частные лица или организации, включая их сотрудников, оказывающие финансовую поддержку любому клубу в РПЛ не имеют права замещать руководящие должности в РФС.

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