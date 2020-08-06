«РБ-Спорт»: большинство клубов РПЛ проголосовали за поправки, ограничивающие появление фарм-клубов

В РПЛ состоялось собрание клубов, на котором были приняты поправки о фарм-клубах, пишет «Рейтинг Букмекеров».

Первая поправка предусматривает снятие запрета на участие арендованных футболистов против клуба, отдавшего его в аренду. Вторая поправка ограничивает до двух футболистов переход в аренду из одного клуба в другой.

За вторую поправку проголосовали 11 клубов. Против были только «Спартак», «Зенит», «Уфа», «Химки», и «Сочи».

Теперь изменения должны быть утверждены исполкомом РФС.