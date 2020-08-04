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    Медведев: «Кузяев мечтает играть в Европе и ведет переговоры с командами оттуда»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил желание полузащитника Далера Кузяева продолжить карьеру за границей. Сейчас футболист находится без контракта.

    «Мы вернемся к переговорам с Далером после 11 числа. Далер мечтает играть в Европе. Мы ему предоставили возможность сейчас искать контракт. Тем более он свободный агент. Он ведет переговоры с европейскими командами. Но в России хочет играть только за «Зенит», – сказал Медведев Sport24.

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    Источник: Sport24

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