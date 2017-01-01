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    Егоров: «Бывший вице-президент «Монако» Васильев пытается трудоустроить Кузяева в Европу»

    Поиском европейских вариантов продолжения карьеры полузащитника Далера Кузяева занимается бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев, информирует бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров. У игрока истекает контракт с «Зенитом».

    «Вадим Васильев, работавший ранее в «Монако» и рассматривавшийся в качестве гендиректора «Спартака», занялся агентским бизнесом – именно он сейчас пытается трудоустроить Далера Кузяева в Европу.

    «Зенит» сделал предложение футболисту, контракт долгосрочный, с зарплатой около 2 миллионов евро – и готов продлить договор. «Валенсия», куда Васильев трудоустраивает футболиста, даeт меньше», – написал инсайдер.

    • Сам Кузяев настроен продолжить карьеру в Европе.
    • «Зенит» купил Кузяева в 2017 году у «Ахмата».
    • С «Зенитом» игрок дважды взял РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1828

      Genz 9 минут назад

      Сейчас Валенсия дно. Играй в зините

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6916

      paracetamol 10 минут назад

      Да пусть Далер в Европе поиграет, раз хочется. А в Зене его Суторма заменит.

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