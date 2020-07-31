Егоров: «Бывший вице-президент «Монако» Васильев пытается трудоустроить Кузяева в Европу»

Поиском европейских вариантов продолжения карьеры полузащитника Далера Кузяева занимается бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев, информирует бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров. У игрока истекает контракт с «Зенитом».

«Вадим Васильев, работавший ранее в «Монако» и рассматривавшийся в качестве гендиректора «Спартака», занялся агентским бизнесом – именно он сейчас пытается трудоустроить Далера Кузяева в Европу.

«Зенит» сделал предложение футболисту, контракт долгосрочный, с зарплатой около 2 миллионов евро – и готов продлить договор. «Валенсия», куда Васильев трудоустраивает футболиста, даeт меньше», – написал инсайдер.