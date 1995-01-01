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    «Чертаново»: «Несомненно, если бы стыки за место в РПЛ состоялись, мы обыграли бы любую команду нижней шестерки»

    Директор «Чертаново» Николай Ларин считает, что его команда успешно прошла бы стыковые матчи за место в РПЛ. Их отменили в связи с пандемией коронавируса.

    «Если бы состоялись стыковые матчи за место в РПЛ, не сомневаюсь, что мы обыграли бы любую команду нижней шестерки РПЛ и выступали бы в высшем дивизионе.

    Не хочу никого винить. В прошлом сезоне было несколько матчей, которые мы не имели права проигрывать. Например, с «Краснодаром-2», где мы пропустили гол на последней секунде, не забили пенальти. Сыграй мы там вничью, мы бы заняли второе место», – убежден Ларин.

    • «Чертаново» в прошлом сезоне финишировал третьим.
    • В первом туре нынешнего сезона команда уступила «Спартаку-2» (1:2).
    • Ларин работает в системе «Чертаново» 27 лет.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1499

      ALEX ML 2 часа назад

      Ох если бы у бабушки были ЯЙЦА..........

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