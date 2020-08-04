«Чертаново»: «Несомненно, если бы стыки за место в РПЛ состоялись, мы обыграли бы любую команду нижней шестерки»

Директор «Чертаново» Николай Ларин считает, что его команда успешно прошла бы стыковые матчи за место в РПЛ. Их отменили в связи с пандемией коронавируса.

«Если бы состоялись стыковые матчи за место в РПЛ, не сомневаюсь, что мы обыграли бы любую команду нижней шестерки РПЛ и выступали бы в высшем дивизионе.

Не хочу никого винить. В прошлом сезоне было несколько матчей, которые мы не имели права проигрывать. Например, с «Краснодаром-2», где мы пропустили гол на последней секунде, не забили пенальти. Сыграй мы там вничью, мы бы заняли второе место», – убежден Ларин.