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    Новиков: «Руководство «Динамо» готово идти на усиление»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков сказал, что клуб еще сделает трансферы этим летом.

    «В любом случае мы хотим двигаться дальше. Мы хотим усиливаться. Руководство команды готово идти на усиление. Если есть возможность приобрести игрока выше уровнем, чем те, которые были, то мы, безусловно, сделаем это. Нужно двигаться вперед.

    Ребятам удачи, и мы надеемся, что заменим этих ребята более сильными игроками, которые позволят нам добиваться тех задач, которые нам поставили», – сказал Новиков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6999

      paracetamol 37 минут назад

      Уже усилились. Фоминым. Он здорово поможет в квалификации ЛЕ.

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      Рейтинг: +1726

      vsespartak01 1 час назад

      динамо тоже хочет выбраться из подвалов рпл!это похвально!еще бы торпедо вытащили из фнл!у них хоть болельщики не чета этому из питера!одни зацикленные малолетки алармобораты!

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