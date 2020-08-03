Главные новости дня. «Локомотив» объявил о переходе Лысцова, Фомин стал игроком «Динамо»

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Полузащитник «Уфы» Фомин перешел в «Динамо»

Рассказов отказался от нового контракта со «Спартаком» с зарплатой 34 тысячи в месяц

Егоров: «Глушенков, Тимофеев, Мелкадзе, Ломовицкий, Мирзов переходят из «Спартака» в «Химки»

Суд оправдал Мамаева по статье «Хулиганство», приговор Кокорина остался без изменений

«Локомотив» объявил о переходе Лысцова

Daily Mail: Покеттино – главный кандидат на пост главного тренера «Барселоны»

Журналист Егоров: клубы РПЛ хотят выбрать нового президента лиги

«Челси» могут покинуть десять футболистов