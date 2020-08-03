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  • Главные новости дня. «Локомотив» объявил о переходе Лысцова, Фомин стал игроком «Динамо»

Главные новости дня. «Локомотив» объявил о переходе Лысцова, Фомин стал игроком «Динамо»

3 августа 2020, 23:15
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«ИКС Холдинг» стал генеральным спонсором ЦСКА

У Жиго нет предложений от других клубов

Полузащитник «Уфы» Фомин перешел в «Динамо»

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Источник: «Бомбардир»
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Benifacto
1596503065
жёлтая пресса...да и почему РПЛ а не просто ТИНЬКОФ футбол...да и всегда вставляйте тинькоф, типо Лучшие бомбардиры Тинькофа, Тинькоф лига, Тинькоф Кап....путы емана... и новостей нету ток за Барсу и Челси...
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