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Полузащитник «Уфы» Фомин перешел в «Динамо»

3 августа 2020, 14:05
8

Даниил Фомин продолжит карьеру в «Динамо». Он заключил контракт на пять лет, информирует пресс-служба москвичей.

«Летом 2019 года перешeл в ФК «Уфа» и стал настоящим открытием сезона, попав в расширенный состав сборной России на квалификацию Евро против Бельгии и Сан-Марино», – сказано в релизе «Динамо».

  • Фомин – воспитанник «Краснодара».
  • В минувшем сезоне хавбек провел за «Уфу» 29 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Уфа Фомин Даниил
Комментарии (8)
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алдан2014
1596453518
Проспал Спам игрока..Или же кто получше есть за адекватные июани?
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FanatSerj
1596456237
Игбун же тоже с Уфы был, что то прям зачастили с Уфой, связи какие то наладили.
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isakkobelini
1596459990
Вот и дает школа Сергея Галицкого результат
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Просто-333
1596464077
Успехов!!!
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oyabun
1596467741
Вот кого надо было брать Спартаку, а не легионера из Узбекистана с очень сомнительными плюсами и кучей минусов.
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