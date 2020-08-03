Полузащитник «Уфы» Фомин перешел в «Динамо»

Даниил Фомин продолжит карьеру в «Динамо». Он заключил контракт на пять лет, информирует пресс-служба москвичей.
«Летом 2019 года перешeл в ФК «Уфа» и стал настоящим открытием сезона, попав в расширенный состав сборной России на квалификацию Евро против Бельгии и Сан-Марино», – сказано в релизе «Динамо».
- Фомин – воспитанник «Краснодара».
- В минувшем сезоне хавбек провел за «Уфу» 29 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
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Источник: инстаграм «Динамо»