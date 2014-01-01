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    Полузащитник «Уфы» Фомин перешел в «Динамо»

    Даниил Фомин продолжит карьеру в «Динамо». Он заключил контракт на пять лет, информирует пресс-служба москвичей.

    «Летом 2019 года перешeл в ФК «Уфа» и стал настоящим открытием сезона, попав в расширенный состав сборной России на квалификацию Евро против Бельгии и Сан-Марино», – сказано в релизе «Динамо».

    • Фомин – воспитанник «Краснодара».
    • В минувшем сезоне хавбек провел за «Уфу» 29 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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    Публикация от text (@fcdm_official) 3 Авг 2020 в 4:00 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Динамо»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +95

      isakkobelini 4 минуты назад

      Вот и дает школа Сергея Галицкого результат

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6366

      FanatSerj 1 час назад

      Игбун же тоже с Уфы был, что то прям зачастили с Уфой, связи какие то наладили.

      0
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      ...
      Рейтинг: +247

      Вальдемар IV > FanatSerj 58 минут назад

      скорее из краснодара как скопа и комли, но счастья не принесут как и те

      0
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      Рейтинг: +2878

      алдан2014 1 час назад

      Проспал Спам игрока..Или же кто получше есть за адекватные июани?

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      ...
      Рейтинг: +247

      Вальдемар IV > алдан2014 59 минут назад

      кому нужен безеврокубковый середняк

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