Полузащитник «Уфы» Фомин перешел в «Динамо»

Даниил Фомин продолжит карьеру в «Динамо». Он заключил контракт на пять лет, информирует пресс-служба москвичей.

«Летом 2019 года перешeл в ФК «Уфа» и стал настоящим открытием сезона, попав в расширенный состав сборной России на квалификацию Евро против Бельгии и Сан-Марино», – сказано в релизе «Динамо».

Фомин – воспитанник «Краснодара».

В минувшем сезоне хавбек провел за «Уфу» 29 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.

Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.