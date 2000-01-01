Рассказов отказался от нового контракта со «Спартаком» с зарплатой 34 тысячи в месяц

«Спартак» готов продлить контракт с правым защитником Николаем Рассказовым. Ему предложено соглашение с зарплатой порядка 34 тысяч евро (3 миллиона рублей) в месяц.

Инсайдер Сергей Егоров на своем ютуб-канале «Футбольный Биги» сообщил, что Рассказов от таких условий отказался.