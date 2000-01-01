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    Рассказов отказался от нового контракта со «Спартаком» с зарплатой 34 тысячи в месяц

    «Спартак» готов продлить контракт с правым защитником Николаем Рассказовым. Ему предложено соглашение с зарплатой порядка 34 тысяч евро (3 миллиона рублей) в месяц.

    Инсайдер Сергей Егоров на своем ютуб-канале «Футбольный Биги» сообщил, что Рассказов от таких условий отказался.

    • Уроженец Ефремова – воспитанник «Спартака».
    • С молодежкой клуба он взял чемпионат России в 2017 году.
    • Контракт Рассказова истекает летом следующего года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5969

      JTherry 2 минуты назад

      зазнался Коля, на поле только косячить умеет: ни пользы в защите, ни разумных решений в нападении, а агент в уши надул, что он - "маэстро")) позиция проблемная, но Газизов справится...

      1
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      Рейтинг: +95

      isakkobelini 8 минут назад

      Прочитал вывеску думал рублей)))))

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      Рейтинг: +2934

      uBaH_ 33 минуты назад

      Одна из самых проблемных позиций для нас. За какие заслуги ему должны больше платить?

      2
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      Рейтинг: +1488

      Semenycch 43 минуты назад

      Опять этот лжец Егоров?

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      Рейтинг: +6909

      piligrim1986 50 минут назад

      ну и пусть в сенит стартует тогда, нахер он нужен

      1
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      Рейтинг: +6986

      paracetamol 1 час назад

      Капейки какие-то, давай как Кокорину 3 евроляма в год! Вечно Федун хочет молодежь вокруг пальца обвести. Обманщик, мля!

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      Рейтинг: +9218

      derrik2000 > paracetamol 52 минуты назад

      "Капейки какие-то, давай как Кокорину 3 евроляма в год!"

      Тогда он вообще будет даже на тренировки не являться!
      )))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +6986

      paracetamol > derrik2000 11 минут назад

      Ну раз такое воспитание, то и вообще можно не платить. Пусть по улице шляется.

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      Рейтинг: +799

      vmonomah17 1 час назад

      Около 350 000 евро в год? И правильно, что отказался. Старому зэку 3 млн евро дали, а Рассказову копейки.

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      Рейтинг: +4841

      Борат 1 час назад

      бугагагаг !
      хряки просто плюют на своих воспитанников , макают их рылами в лепёху !
      а в итоге пищевик сам с головой в лепёхе и уже оттуда не выберется !
      гыгы

      2
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      Рейтинг: +701

      SEREGA 64 > Борат 22 минуты назад

      ТЕБЯ ПЛОХО ХРЯКИ ТРАХНУЛИ ВСЕГДА ВСПОМИНАЕШЬ ШЛЮХА ЗЕНИТОВСКАЯ

      2
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      Рейтинг: +10640

      silver29 1 час назад

      флаг ему в руки, для начала играть пусть научится, а не косячить.

      2
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      Рейтинг: +9218

      derrik2000 1 час назад


      А чё?
      Юран даже меньше у Химок просил и то ему не дали.
      Но Юран вывел команду в финал Кубка России, где Химки показали ОТЛИЧНУЮ ИГРУ, и лишь какое-то дикое невезение на последних секундах матча и полученный практически на ровном месте пенальти в свои ворота не позволили перевести игру в дополнительное время.
      Похоже, что Рассказова просто уже выпроваживают таким образом из Спартака.
      Да и ладно.
      Хорошо начинал, но почил на лаврах, т. е. на большом бабле.
      В Уфу его.
      Или в Локомотив - тот всех подбирает. ))

      4
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      Рейтинг: +6986

      paracetamol > derrik2000 1 час назад

      Локо поросят не подбирает, брезгует!

      0
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      Рейтинг: +9218

      derrik2000 > paracetamol 58 минут назад

      Перечислить, КОГО подобрал?
      Места очень много займёт.
      )))))))))))))))))

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      Рейтинг: +1145

      Romantic2010 > derrik2000 11 минут назад

      Слава Богу во время избавились от Глушакова и Самедова....Вам нужнее были))

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