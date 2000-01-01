Рассказов отказался от нового контракта со «Спартаком» с зарплатой 34 тысячи в месяц

зазнался Коля, на поле только косячить умеет: ни пользы в защите, ни разумных решений в нападении, а агент в уши надул, что он - "маэстро")) позиция проблемная, но Газизов справится...
«Спартак» готов продлить контракт с правым защитником Николаем Рассказовым. Ему предложено соглашение с зарплатой порядка 34 тысяч евро (3 миллиона рублей) в месяц.
Инсайдер Сергей Егоров на своем ютуб-канале «Футбольный Биги» сообщил, что Рассказов от таких условий отказался.
- Уроженец Ефремова – воспитанник «Спартака».
- С молодежкой клуба он взял чемпионат России в 2017 году.
- Контракт Рассказова истекает летом следующего года.