«ИКС Холдинг» стал генеральным спонсором ЦСКА

ЦСКА объявил о заключении двухлетнего контракта с компанией «ИКС Холдинг».

Многопрофильная ИТ-группа стала новым генеральным спонсором московского клуба.

«Логотипы холдинга появятся на передней части игровой формы красно-синих, на бортах ВЭБ Арены, на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба. Также он будет интегрирован в видеоролики CSKA TV.

«ИКС Холдинг» сможет проводить мероприятия для своих сотрудников и клиентов с участием игроков армейцев и использовать образы футболистов для продвижения своего бренда», – уточнили в клубной пресс-службе.