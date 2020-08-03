«ИКС Холдинг» стал генеральным спонсором ЦСКА

ЦСКА объявил о заключении двухлетнего контракта с компанией «ИКС Холдинг».
Многопрофильная ИТ-группа стала новым генеральным спонсором московского клуба.
«Логотипы холдинга появятся на передней части игровой формы красно-синих, на бортах ВЭБ Арены, на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба. Также он будет интегрирован в видеоролики CSKA TV.
«ИКС Холдинг» сможет проводить мероприятия для своих сотрудников и клиентов с участием игроков армейцев и использовать образы футболистов для продвижения своего бренда», – уточнили в клубной пресс-службе.
- ЦСКА финишировал в РПЛ на четвертом месте.
- Новый сезон для команды стартует 8 августа гостевым матчем с «Химками».
Источник: Официальный сайт ЦСКА