Гаттузо: «Остановить Месси смогу во сне или в PlayStation»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» ответил на вопрос о Лионеле Месси. Итальянец не понимает, как остановить аргентинца на поле.

«Мы должны действовать как команда, и быть уверенными, что у нас могут быть шансы. Знаем, что встреча будет непростой. Нужно освободить разум, чтобы показать всe, на что мы способны. Месси? Смогу остановить его только во сне. Или если буду играть в PlayStation.

Что касается Лоренцо Инсинье, мы оценим его состояние в ближайшее время, когда получим результаты медицинских тестов. Надеюсь, всe не так серьeзно, как мы думали», – цитирует Гаттузо «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sport Italia.