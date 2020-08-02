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Гаттузо: «Остановить Месси смогу во сне или в PlayStation»

2 августа 2020, 09:58

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» ответил на вопрос о Лионеле Месси. Итальянец не понимает, как остановить аргентинца на поле.

«Мы должны действовать как команда, и быть уверенными, что у нас могут быть шансы. Знаем, что встреча будет непростой. Нужно освободить разум, чтобы показать всe, на что мы способны. Месси? Смогу остановить его только во сне. Или если буду играть в PlayStation.

Что касается Лоренцо Инсинье, мы оценим его состояние в ближайшее время, когда получим результаты медицинских тестов. Надеюсь, всe не так серьeзно, как мы думали», – цитирует Гаттузо «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sport Italia.

  • Матч в Каталонии состоится 8 августа.
  • Первый матч против «Барселоны» завершился со счетом 1:1.
  • Гаттузо возглавил «Наполи» зимой.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Италия. Серия А Барселона Наполи Месси Лионель Гаттузо Дженнаро
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