На новой форме «Ливерпуля» появятся бирюзовые полосы

Состоялась презентация новой домашней формы «Ливерпуля», в которой команда будет играть в сезоне-2020/21.
Экипировка выполнена в традиционном для клуба красном цвете. На воротнике и рукавах футболки будут белые и бирюзовые полосы.
Технический спонсор «Ливерпуля» – компания Nike.
- В минувшем сезоне команда впервые за 30 лет стала чемпионом Англии.
- «Ливерпуль» в прошлом году решил не продлевать контракт с New Balance и начать сотрудничать с Nike.
- Клуб работал с прежним техническим спонсором семь лет.
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Источник: Инстаграм «Ливерпуля»