На новой форме «Ливерпуля» появятся бирюзовые полосы

Состоялась презентация новой домашней формы «Ливерпуля», в которой команда будет играть в сезоне-2020/21.

Экипировка выполнена в традиционном для клуба красном цвете. На воротнике и рукавах футболки будут белые и бирюзовые полосы.

Технический спонсор «Ливерпуля» – компания Nike.

В минувшем сезоне команда впервые за 30 лет стала чемпионом Англии.

«Ливерпуль» в прошлом году решил не продлевать контракт с New Balance и начать сотрудничать с Nike.

Клуб работал с прежним техническим спонсором семь лет.