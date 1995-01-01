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    На новой форме «Ливерпуля» появятся бирюзовые полосы

    Состоялась презентация новой домашней формы «Ливерпуля», в которой команда будет играть в сезоне-2020/21.

    Экипировка выполнена в традиционном для клуба красном цвете. На воротнике и рукавах футболки будут белые и бирюзовые полосы.

    Технический спонсор «Ливерпуля» – компания Nike.

    • В минувшем сезоне команда впервые за 30 лет стала чемпионом Англии.
    • «Ливерпуль» в прошлом году решил не продлевать контракт с New Balance и начать сотрудничать с Nike.
    • Клуб работал с прежним техническим спонсором семь лет.

    text

    Публикация от text (@liverpoolfc) 1 Авг 2020 в 2:23 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм «Ливерпуля»

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +473

      GreyDM 23 минуты назад

      ну в принципе логично, в цветах клубной эмблемы такой цвет имеет место быть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1667

      Boeung777 1 час назад

      Бирюзовый с красным...? Зачем?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1837

      I_R_O_N_M_A_N > Boeung777 1 час назад

      Герб Ливера видел?

      3
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