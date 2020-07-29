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    «Зенит» объявил об уходе Смольникова

    «Зенит» объявил о том, что защитник Игорь Смольников покинул клуб.

    «Сине-бело-голубые благодарят Игоря Смольникова за самоотверженность на протяжении всех семи лет в «Зените» и желают успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

    Смольников, вероятно, перейдет в «Краснодар», за который выступал до перехода в «Зенит».

    • Смольников выступал за «Зенит» с 2013 года.
    • За клуб он провел 198 матчей, забил 10 мячей и сделал 11 передач.
    • В составе команды из Санкт-Петербурга защитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и Суперкубка России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1639

      vsespartak01 29 минут назад

      зенит готовит места для лучших игроков других команд рпл!по подобию хоккейного цска!но там на базе цска была сильная сборная ссср,а сейчас навряд ли это будет!просто потом в сочи и оренбурги буду сплавлять отработанный материал!

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      Рейтинг: +5022

      alarm 48 минут назад

      одна новость лучше другой)

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