«Зенит» объявил об уходе Смольникова

«Зенит» объявил о том, что защитник Игорь Смольников покинул клуб.
«Сине-бело-голубые благодарят Игоря Смольникова за самоотверженность на протяжении всех семи лет в «Зените» и желают успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.
Смольников, вероятно, перейдет в «Краснодар», за который выступал до перехода в «Зенит».
- Смольников выступал за «Зенит» с 2013 года.
- За клуб он провел 198 матчей, забил 10 мячей и сделал 11 передач.
- В составе команды из Санкт-Петербурга защитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и Суперкубка России.
Источник: Официальный сайт «Зенита»