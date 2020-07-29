«Зенит» объявил об уходе Смольникова

«Зенит» объявил о том, что защитник Игорь Смольников покинул клуб.

«Сине-бело-голубые благодарят Игоря Смольникова за самоотверженность на протяжении всех семи лет в «Зените» и желают успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

Смольников, вероятно, перейдет в «Краснодар», за который выступал до перехода в «Зенит».