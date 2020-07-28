Осинькин стал главным тренером «Крыльев Советов»

Новым главным тренером «Крыльев Советов» стал Игорь Осинькин.

55-летний специалист будет представлен игрокам и тренерско-административному штабу клуба сегодня на базе в Кратове.

Он будет работать вместе с Сергеем Корниленко, Владимиром Кухлевским и Виктором Гаусом.

Напомним, что с 2016 года Осинькин работал в «Чертаново».

В минувшем сезоне московская команда заняла 3-е место в ФНЛ.