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Осинькин стал главным тренером «Крыльев Советов»

28 июля 2020, 10:21
14

Новым главным тренером «Крыльев Советов» стал Игорь Осинькин.

55-летний специалист будет представлен игрокам и тренерско-административному штабу клуба сегодня на базе в Кратове.

Он будет работать вместе с Сергеем Корниленко, Владимиром Кухлевским и Виктором Гаусом.

Напомним, что с 2016 года Осинькин работал в «Чертаново».

В минувшем сезоне московская команда заняла 3-е место в ФНЛ.

  • «Крылья Советов» вылетели в ФНЛ по итогам сезона-2019/20, заняв 15-е место в таблице РПЛ.
  • С самарской командой во время прошлого сезона работали Миодраг Божович и Андрей Талалаев.

Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»
Россия. ФНЛ Чертаново Крылья Советов Корниленко Сергей Гаус Виктор Осинькин Игорь Кухлевский Владимир
Комментарии (14)
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Sviro
1595936157
Сбылась мечта руководства крыльев: вечная прописка в ФНЛ, процент выигранных матчей будет больше, соответственно премии будут больше и регулярно. Жизнь функционеров потечёт плавно и спокойно. А на инфантильных болельщиков, которые молча и спокойно наблюдали за падением "команды" до уровня городской канализации, насрать. Пипец футболу в Самаре. Главное, как я понял, уровень зряплат для всех не изменился.
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zigbert
1595951010
Трудно сказать справится ли со своей работой этот тренер. Главаная задача вернутся в РПЛ - другого не дано. И все же удачи Крыльям!
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Вoнючая столица
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химки
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Вoнючая столица
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