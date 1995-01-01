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    Осинькин стал главным тренером «Крыльев Советов»

    Новым главным тренером «Крыльев Советов» стал Игорь Осинькин.

    55-летний специалист будет представлен игрокам и тренерско-административному штабу клуба сегодня на базе в Кратове.

    Он будет работать вместе с Сергеем Корниленко, Владимиром Кухлевским и Виктором Гаусом.

    Напомним, что с 2016 года Осинькин работал в «Чертаново».

    В минувшем сезоне московская команда заняла 3-е место в ФНЛ.

    • «Крылья Советов» вылетели в ФНЛ по итогам сезона-2019/20, заняв 15-е место в таблице РПЛ.
    • С самарской командой во время прошлого сезона работали Миодраг Божович и Андрей Талалаев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 10:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4297

      vladik12 1 час назад

      Чертов Паша Андреев. Вслед за "Чертаново" прибрал к рукам и "Крылья".
      Агентские команды - это зло.

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