Осинькин стал главным тренером «Крыльев Советов»

Новым главным тренером «Крыльев Советов» стал Игорь Осинькин.
55-летний специалист будет представлен игрокам и тренерско-административному штабу клуба сегодня на базе в Кратове.
Он будет работать вместе с Сергеем Корниленко, Владимиром Кухлевским и Виктором Гаусом.
Напомним, что с 2016 года Осинькин работал в «Чертаново».
В минувшем сезоне московская команда заняла 3-е место в ФНЛ.
- «Крылья Советов» вылетели в ФНЛ по итогам сезона-2019/20, заняв 15-е место в таблице РПЛ.
- С самарской командой во время прошлого сезона работали Миодраг Божович и Андрей Талалаев.
Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»